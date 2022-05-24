https://ria.ru/20220524/melitopol-1790301828.html

Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила мэр

Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила мэр - РИА Новости, 24.05.2022

Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила мэр

Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:14

2022-05-24T08:14

2022-05-24T11:36

мелитополь

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786462958_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_5ea8b4c53ddae415f57f60a83a617c18.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Есть предприятия, которые могут выполнять и оборонные заказы", - сказала она.По словам Данильченко, в Мелитополе производится, в частности, запчасти на сельхозтехнику и автомобили, электрооборудование, гидравлическое оборудование, запчасти на двигатели внутреннего сгорания."Спектр очень большой... Если взять прайсы крупных промышленных предприятий, а у нас их более десятка, то у каждого предприятия найдется как минимум от 200 до 1000 наименований производимой продукции", - сказала она.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220524/rubl-1790297037.html

https://ria.ru/20220524/melitopol-1790301025.html

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мелитополь, в мире