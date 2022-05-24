https://ria.ru/20220524/melitopol-1790301828.html
Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила мэр
Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила мэр - РИА Новости, 24.05.2022
Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила мэр
Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:14
2022-05-24T08:14
2022-05-24T11:36
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Есть предприятия, которые могут выполнять и оборонные заказы", - сказала она.По словам Данильченко, в Мелитополе производится, в частности, запчасти на сельхозтехнику и автомобили, электрооборудование, гидравлическое оборудование, запчасти на двигатели внутреннего сгорания."Спектр очень большой... Если взять прайсы крупных промышленных предприятий, а у нас их более десятка, то у каждого предприятия найдется как минимум от 200 до 1000 наименований производимой продукции", - сказала она.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220524/rubl-1790297037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, в мире
08:14 24.05.2022 (обновлено: 11:36 24.05.2022)
Предприятия Мелитополя могут выполнять оборонные заказы, заявила мэр
Мэр Мелитополя Данильченко заявила, что город может выполнять оборонные заказы