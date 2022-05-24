https://ria.ru/20220524/melitopol-1790301025.html

Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города

Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города - РИА Новости, 24.05.2022

Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города

Более 80% продукции предприятий Мелитополя востребовано в России и других странах СНГ, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:03

2022-05-24T08:03

2022-05-24T11:36

общество

мелитополь

экономика

россия

снг

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Более 80% продукции предприятий Мелитополя востребовано в России и других странах СНГ, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Более 80% того, что производил Мелитополь, востребовано в первую очередь в России и в странах СНГ", - сказала она.По словам Данильченко, предприятия Мелитополя возобновляют контракты с российскими партнерами, отгружают свою продукцию, производимую в городе."Это очень большой спектр наименований запчастей разного плана, бытовых товаров и много другого. И таким образом, мы надеемся, что наши взаимоотношения с Россией выйдут на прежний уровень", - отметила она.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220522/melitopol-1790047332.html

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мелитополь

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мелитополь, экономика, россия, снг