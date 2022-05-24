https://ria.ru/20220524/melitopol-1790301025.html
Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города
Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города - РИА Новости, 24.05.2022
Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города
Более 80% продукции предприятий Мелитополя востребовано в России и других странах СНГ, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:03
2022-05-24T08:03
2022-05-24T11:36
общество
мелитополь
экономика
россия
снг
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Более 80% продукции предприятий Мелитополя востребовано в России и других странах СНГ, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Более 80% того, что производил Мелитополь, востребовано в первую очередь в России и в странах СНГ", - сказала она.По словам Данильченко, предприятия Мелитополя возобновляют контракты с российскими партнерами, отгружают свою продукцию, производимую в городе."Это очень большой спектр наименований запчастей разного плана, бытовых товаров и много другого. И таким образом, мы надеемся, что наши взаимоотношения с Россией выйдут на прежний уровень", - отметила она.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220522/melitopol-1790047332.html
https://ria.ru/20220524/rubl-1790297037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мелитополь, экономика, россия, снг
08:03 24.05.2022 (обновлено: 11:36 24.05.2022)
Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города
Глава Мелитополя Данильченко: продукция предприятий города востребована в России и СНГ