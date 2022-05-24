Рейтинг@Mail.ru
Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/melitopol-1790301025.html
Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города
Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города - РИА Новости, 24.05.2022
Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города
Более 80% продукции предприятий Мелитополя востребовано в России и других странах СНГ, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:03
2022-05-24T11:36
общество
мелитополь
экономика
россия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313271_0:17:2815:1600_1920x0_80_0_0_bc8b7ffcf54aa51ee1b686f68be19053.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Более 80% продукции предприятий Мелитополя востребовано в России и других странах СНГ, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Более 80% того, что производил Мелитополь, востребовано в первую очередь в России и в странах СНГ", - сказала она.По словам Данильченко, предприятия Мелитополя возобновляют контракты с российскими партнерами, отгружают свою продукцию, производимую в городе."Это очень большой спектр наименований запчастей разного плана, бытовых товаров и много другого. И таким образом, мы надеемся, что наши взаимоотношения с Россией выйдут на прежний уровень", - отметила она.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220522/melitopol-1790047332.html
https://ria.ru/20220524/rubl-1790297037.html
мелитополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313271_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ea4367608a051389266dff4b5967f814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мелитополь, экономика, россия, снг
08:03 24.05.2022 (обновлено: 11:36 24.05.2022)
 
Глава Мелитополя рассказала о продукции предприятий города

Глава Мелитополя Данильченко: продукция предприятий города востребована в России и СНГ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Более 80% продукции предприятий Мелитополя востребовано в России и других странах СНГ, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко.
"Более 80% того, что производил Мелитополь, востребовано в первую очередь в России и в странах СНГ", - сказала она.
Директор краеведческого музея Мелитополя о выставке к 220-летию Таврической губернии - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 21:17
В Мелитополе открылась выставка, посвященная 220-летию Таврической губернии
По словам Данильченко, предприятия Мелитополя возобновляют контракты с российскими партнерами, отгружают свою продукцию, производимую в городе.
"Это очень большой спектр наименований запчастей разного плана, бытовых товаров и много другого. И таким образом, мы надеемся, что наши взаимоотношения с Россией выйдут на прежний уровень", - отметила она.
Читайте полный текст интервью >>
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
06:31Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону
 
ОбществоМелитопольЭкономикаРоссияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала