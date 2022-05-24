https://ria.ru/20220524/mchs-1790367753.html

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС - РИА Новости, 24.05.2022

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

Профильные комитеты Совета Федерации поддержали кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС, которую на рассмотрение сенаторов внес Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:53

2022-05-24T12:53

2022-05-24T14:27

политика

россия

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации поддержали кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС, которую на рассмотрение сенаторов внес Владимир Путин.Совместное заседание комитетов по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике прошло утром во вторник. По данным корреспондента РИА Новости, в нем принял участие и сам Куренков.Отвечая на вопрос сенаторов о своих первостепенных задачах в случае назначения, он заявил, что важно "разобраться с кадровой работой" и сохранить в министерстве профессионалов.Палата в полном составе рассмотрит кандидатуру Куренкова 25 мая.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "Путин хорошо лично знает Куренкова", ранее занимавшего должность замглавы Росгвардии.Возглавлявший МЧС с 2018 года Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021-го на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет. Врио главы ведомства стал первый заместитель Александр Чуприян.По действующему законодательству федеральных министров и руководителей органов исполнительной власти, отвечающих за оборону и безопасность государства, предотвращение чрезвычайных ситуаций, ведающих внутренними и иностранными делами, юстицией, назначает президент после консультаций с Советом Федерации.

https://ria.ru/20220523/mchs-1790194908.html

россия

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Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)