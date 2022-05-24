https://ria.ru/20220524/marshal-1790318616.html

Маршал озвучил размер своей пенсии

Маршал озвучил размер своей пенсии - РИА Новости, 24.05.2022

Маршал озвучил размер своей пенсии

Александр Маршал озвучил размер своей пенсии: по словам певца, он получает 12 тысяч рублей. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:32

2022-05-24T10:32

2022-05-24T10:32

шоубиз

знаменитости

александр маршал

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Александр Маршал озвучил размер своей пенсии: по словам певца, он получает 12 тысяч рублей.В интервью Антону Красовскому он отметил, что живет за городом, поэтому ему не положена надбавка как заслуженному артисту.Ранее Ангелина Вовк пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220523/alsu-1790231619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, александр маршал, шоу-бизнес