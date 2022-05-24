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Маршал озвучил размер своей пенсии - РИА Новости, 24.05.2022
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Шоубиз
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Маршал озвучил размер своей пенсии
Маршал озвучил размер своей пенсии - РИА Новости, 24.05.2022
Маршал озвучил размер своей пенсии
Александр Маршал озвучил размер своей пенсии: по словам певца, он получает 12 тысяч рублей. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:32
2022-05-24T10:32
шоубиз
знаменитости
александр маршал
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Александр Маршал озвучил размер своей пенсии: по словам певца, он получает 12 тысяч рублей.В интервью Антону Красовскому он отметил, что живет за городом, поэтому ему не положена надбавка как заслуженному артисту.Ранее Ангелина Вовк пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей.
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знаменитости, александр маршал, шоу-бизнес
10:32 24.05.2022
 
Маршал озвучил размер своей пенсии

Певец Александр Маршал озвучил размер своей пенсии

© ФотоАлександр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера
Александр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Александр Маршал озвучил размер своей пенсии: по словам певца, он получает 12 тысяч рублей.

"Я получаю пенсию с шестидесяти лет. Я успел до поднятия пенсионного возраста. У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей", – заявил артист.

В интервью Антону Красовскому он отметил, что живет за городом, поэтому ему не положена надбавка как заслуженному артисту.

"Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия", – заключил Маршал.

Ранее Ангелина Вовк пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей.
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