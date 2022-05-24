Маршал озвучил размер своей пенсии
Певец Александр Маршал озвучил размер своей пенсии
© ФотоАлександр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Александр Маршал озвучил размер своей пенсии: по словам певца, он получает 12 тысяч рублей.
"Я получаю пенсию с шестидесяти лет. Я успел до поднятия пенсионного возраста. У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей", – заявил артист.
В интервью Антону Красовскому он отметил, что живет за городом, поэтому ему не положена надбавка как заслуженному артисту.
"Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия", – заключил Маршал.
Ранее Ангелина Вовк пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей.
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