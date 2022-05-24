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Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/mariupol-1790453979.html
Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта
Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта - РИА Новости, 24.05.2022
Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта
Российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:28
2022-05-24T20:06
специальная военная операция на украине
мариуполь
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта, сообщили в Минобороны России."В ходе разминирования обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками", — говорится в заявлении.Согласно релизу, саперы освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего специалисты обследовали более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна. Среди прочего они транспортировали из фарватера Мариупольского порта затопленный азовцами украинский пограничный сторожевой корабль, а также подняли два плавучих крана.Двадцатого мая ведомство сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.В городе налаживается мирная жизнь. Так, начали работать общественный транспорт и автозаправки. Кроме того, функционируют четыре из пяти больниц.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/goroda-1790336464.html
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мариуполь, в мире, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, вооруженные силы украины
17:28 24.05.2022 (обновлено: 20:06 24.05.2022)
 
Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта

Минобороны сообщило, что разминирование территории Мариупольского порта завершено

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМорской порт Мариуполя
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Морской порт Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта, сообщили в Минобороны России.
"В ходе разминирования обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками", — говорится в заявлении.
"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
1 из 13

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
2 из 13

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
3 из 13

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

Разрушенный жилой дом на улице Куприна в Мариуполе
4 из 13

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

Мужчина бреется электрической бритвой, подключенной к генератору МЧС РФ, на Театральной площади в Мариуполе
5 из 13

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

Жители заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС РФ на Театральной площади в Мариуполе
6 из 13

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

Сотрудник МЧС РФ разбирает завалы у здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
7 из 13

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
8 из 13

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

Боеприпасы, найденные сотрудниками МЧС РФ в Мариуполе
9 из 13

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на улице Бахчиванджи в Мариуполе
10 из 13

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

Сотрудник МЧС РФ на стоянке разбитых автомобилей у ТЦ Порт City в Мариуполе
11 из 13

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
12 из 13

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

Сотрудник МЧС РФ проводит восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе
13 из 13

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 13

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 13

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 13

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 13

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 13

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 13

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 13

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 13

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 13

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Согласно релизу, саперы освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего специалисты обследовали более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна. Среди прочего они транспортировали из фарватера Мариупольского порта затопленный азовцами украинский пограничный сторожевой корабль, а также подняли два плавучих крана.
Двадцатого мая ведомство сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.
В городе налаживается мирная жизнь. Так, начали работать общественный транспорт и автозаправки. Кроме того, функционируют четыре из пяти больниц.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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