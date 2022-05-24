https://ria.ru/20220524/mariupol-1790453979.html

Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта

Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта - РИА Новости, 24.05.2022

Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта

Российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:28

2022-05-24T17:28

2022-05-24T20:06

специальная военная операция на украине

мариуполь

в мире

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донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта, сообщили в Минобороны России."В ходе разминирования обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками", — говорится в заявлении.Согласно релизу, саперы освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего специалисты обследовали более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна. Среди прочего они транспортировали из фарватера Мариупольского порта затопленный азовцами украинский пограничный сторожевой корабль, а также подняли два плавучих крана.Двадцатого мая ведомство сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.В городе налаживается мирная жизнь. Так, начали работать общественный транспорт и автозаправки. Кроме того, функционируют четыре из пяти больниц.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/goroda-1790336464.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, вооруженные силы украины