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Силы ЛНР за сутки уничтожили 15 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 15 украинских военных - РИА Новости, 24.05.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 15 украинских военных

Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР за прошедшие сутки потеряли 15 человек личного состава, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:05

2022-05-24T10:05

2022-05-24T10:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

россия

иван филипоненко

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР за прошедшие сутки потеряли 15 человек личного состава, сообщает Народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 15 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 4 единицы автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции Ивана Филипоненко, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, луганская народная республика, россия, иван филипоненко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр