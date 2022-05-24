https://ria.ru/20220524/kurenkov-1790359899.html
Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед
Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед - РИА Новости, 24.05.2022
Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед
Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков прибыл в СФ на заседание профильных комитетов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:36
2022-05-24T12:36
2022-05-24T14:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
совет федерации рф
россия
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков прибыл в СФ на заседание профильных комитетов, передает корреспондент РИА Новости.Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике рассмотрят во вторник на совместном заседании представленную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос 25 мая.
https://ria.ru/20220523/mchs-1790194908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, совет федерации рф, россия, александр куренков (мчс)
12:36 24.05.2022 (обновлено: 14:06 24.05.2022)
Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед
Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков прибыл в Совет Федерации