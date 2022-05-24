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Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед - РИА Новости, 24.05.2022
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Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед
Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед - РИА Новости, 24.05.2022
Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед
Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков прибыл в СФ на заседание профильных комитетов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:36
2022-05-24T14:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
совет федерации рф
россия
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков прибыл в СФ на заседание профильных комитетов, передает корреспондент РИА Новости.Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике рассмотрят во вторник на совместном заседании представленную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос 25 мая.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, совет федерации рф, россия, александр куренков (мчс)
12:36 24.05.2022 (обновлено: 14:06 24.05.2022)
 
Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед

Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков прибыл в Совет Федерации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков прибыл в СФ на заседание профильных комитетов, передает корреспондент РИА Новости.
Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике рассмотрят во вторник на совместном заседании представленную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос 25 мая.
Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 15:46
Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПолитикаСовет Федерации РФРоссияАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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