https://ria.ru/20220524/kurenkov-1790359899.html

Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед

Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед - РИА Новости, 24.05.2022

Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед

Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков прибыл в СФ на заседание профильных комитетов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:36

2022-05-24T12:36

2022-05-24T14:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

совет федерации рф

россия

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков прибыл в СФ на заседание профильных комитетов, передает корреспондент РИА Новости.Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике рассмотрят во вторник на совместном заседании представленную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос 25 мая.

https://ria.ru/20220523/mchs-1790194908.html

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Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, совет федерации рф, россия, александр куренков (мчс)