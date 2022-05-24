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Пашинян и Блинкен обсудили Карабах - РИА Новости, 24.05.2022
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Пашинян и Блинкен обсудили Карабах
Пашинян и Блинкен обсудили Карабах - РИА Новости, 24.05.2022
Пашинян и Блинкен обсудили Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в регионе Южного Кавказа и Карабах, сообщили... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:23
2022-05-24T17:23
в мире
ильхам алиев
шарль мишель
нагорный карабах
сша
армения
евросовет
энтони блинкен
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в регионе Южного Кавказа и Карабах, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Государственный секретарь высоко оценил усилия правительства Республики Армения, направленные на установление мира и стабильности в регионе, а также процесс демократических реформ в Армении", - говорится в сообщении.Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по урегулированию в Нагорном Карабахе, открытию региональных коммуникаций, вопросам региональной безопасности."Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем), подчеркнув, что в целом встреча прошла позитивно, но после нее, к сожалению, прозвучали комментарии, не имеющие ничего общего с содержанием обсуждений", - отмечается в сообщении.Госсекретарь подтвердил готовность США и впредь содействовать демократическим реформам в Армении, демаркации армяно-азербайджанской границы, открытию региональных коммуникаций и установлению региональной стабильности, говорится в сообщении.Собеседники коснулись также армяно-турецкого диалога на уровне спецпредставителей, договорились продолжить армяно-американские контакты.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220422/karabakh-1784938175.html
https://ria.ru/20220522/mir-1790046086.html
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в мире, ильхам алиев, шарль мишель, нагорный карабах, сша, армения, евросовет, энтони блинкен, никол пашинян
17:23 24.05.2022
 
Пашинян и Блинкен обсудили Карабах

Премьер-министр Армении Пашинян обсудил Карабах с госсекретарем США Энтони Блинкеном

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтела на въезде в село Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха
Стела на въезде в село Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Стела на въезде в село Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в регионе Южного Кавказа и Карабах, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Государственный секретарь высоко оценил усилия правительства Республики Армения, направленные на установление мира и стабильности в регионе, а также процесс демократических реформ в Армении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по урегулированию в Нагорном Карабахе, открытию региональных коммуникаций, вопросам региональной безопасности.
"Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем), подчеркнув, что в целом встреча прошла позитивно, но после нее, к сожалению, прозвучали комментарии, не имеющие ничего общего с содержанием обсуждений", - отмечается в сообщении.
Госсекретарь подтвердил готовность США и впредь содействовать демократическим реформам в Армении, демаркации армяно-азербайджанской границы, открытию региональных коммуникаций и установлению региональной стабильности, говорится в сообщении.
Собеседники коснулись также армяно-турецкого диалога на уровне спецпредставителей, договорились продолжить армяно-американские контакты.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили Нагорный Карабах
 
В миреИльхам АлиевШарль МишельНагорный КарабахСШААрменияЕвросоветЭнтони БлинкенНикол Пашинян
 
 
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