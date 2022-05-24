https://ria.ru/20220524/karabakh-1790452796.html

Пашинян и Блинкен обсудили Карабах

Пашинян и Блинкен обсудили Карабах - РИА Новости, 24.05.2022

Пашинян и Блинкен обсудили Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в регионе Южного Кавказа и Карабах, сообщили... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:23

2022-05-24T17:23

2022-05-24T17:23

в мире

ильхам алиев

шарль мишель

нагорный карабах

сша

армения

евросовет

энтони блинкен

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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в регионе Южного Кавказа и Карабах, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Государственный секретарь высоко оценил усилия правительства Республики Армения, направленные на установление мира и стабильности в регионе, а также процесс демократических реформ в Армении", - говорится в сообщении.Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по урегулированию в Нагорном Карабахе, открытию региональных коммуникаций, вопросам региональной безопасности."Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем), подчеркнув, что в целом встреча прошла позитивно, но после нее, к сожалению, прозвучали комментарии, не имеющие ничего общего с содержанием обсуждений", - отмечается в сообщении.Госсекретарь подтвердил готовность США и впредь содействовать демократическим реформам в Армении, демаркации армяно-азербайджанской границы, открытию региональных коммуникаций и установлению региональной стабильности, говорится в сообщении.Собеседники коснулись также армяно-турецкого диалога на уровне спецпредставителей, договорились продолжить армяно-американские контакты.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220422/karabakh-1784938175.html

https://ria.ru/20220522/mir-1790046086.html

нагорный карабах

сша

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ильхам алиев, шарль мишель, нагорный карабах, сша, армения, евросовет, энтони блинкен, никол пашинян