Пашинян и Блинкен обсудили Карабах
Премьер-министр Армении Пашинян обсудил Карабах с госсекретарем США Энтони Блинкеном
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтела на въезде в село Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха
Стела на въезде в село Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в регионе Южного Кавказа и Карабах, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Государственный секретарь высоко оценил усилия правительства Республики Армения, направленные на установление мира и стабильности в регионе, а также процесс демократических реформ в Армении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по урегулированию в Нагорном Карабахе, открытию региональных коммуникаций, вопросам региональной безопасности.
"Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем), подчеркнув, что в целом встреча прошла позитивно, но после нее, к сожалению, прозвучали комментарии, не имеющие ничего общего с содержанием обсуждений", - отмечается в сообщении.
Собеседники коснулись также армяно-турецкого диалога на уровне спецпредставителей, договорились продолжить армяно-американские контакты.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.