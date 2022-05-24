https://ria.ru/20220524/goroda-1790336464.html

Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами - РИА Новости, 24.05.2022

Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили установление побратимских связей между Северной... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:24

2022-05-24T11:24

2022-05-24T13:31

россия

мариуполь

санкт-петербург

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днр

донецкая народная республика

в мире

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили установление побратимских связей между Северной столицей и Мариуполем, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.По словам Беглова, Санкт-Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой."Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других сферах", — сказал Беглов.Он подчеркнул, что соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки."Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим", — отметил губернатор Петербурга.

https://ria.ru/20220517/pobratimy-1789044168.html

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мариуполь

санкт-петербург

украина

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Владимир Лаврентьев

россия, мариуполь, санкт-петербург, украина, днр, донецкая народная республика, в мире, александр беглов