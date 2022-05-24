11:24 24.05.2022 (обновлено: 13:31 24.05.2022)
Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами
Беглов и Пушилин обсудили установление побратимских связей между Петербургом и Мариуполем
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили установление побратимских связей между Северной столицей и Мариуполем, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
"Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора", — сообщает пресс-служба Смольного.
По словам Беглова, Санкт-Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой.
Он подчеркнул, что соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки.
"Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим", — отметил губернатор Петербурга.
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