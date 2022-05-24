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Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами - РИА Новости, 24.05.2022
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Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами
Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами - РИА Новости, 24.05.2022
Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили установление побратимских связей между Северной... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:24
2022-05-24T13:31
россия
мариуполь
санкт-петербург
украина
днр
донецкая народная республика
в мире
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили установление побратимских связей между Северной столицей и Мариуполем, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.По словам Беглова, Санкт-Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой."Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других сферах", — сказал Беглов.Он подчеркнул, что соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки."Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим", — отметил губернатор Петербурга.
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россия, мариуполь, санкт-петербург, украина, днр, донецкая народная республика, в мире, александр беглов
11:24 24.05.2022 (обновлено: 13:31 24.05.2022)
 
Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

Беглов и Пушилин обсудили установление побратимских связей между Петербургом и Мариуполем

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили установление побратимских связей между Северной столицей и Мариуполем, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

"Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора", — сообщает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, Санкт-Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой.
"Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других сферах", — сказал Беглов.
Он подчеркнул, что соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки.
"Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим", — отметил губернатор Петербурга.
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РоссияМариупольСанкт-ПетербургУкраинаДНРДонецкая Народная РеспубликаВ миреАлександр Беглов
 
 
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