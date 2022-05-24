https://ria.ru/20220524/gorlovka-1790321414.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:38
2022-05-24T10:38
2022-05-24T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
горловка
донецкая народная республика
владимир путин
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, горловка, донецкая народная республика, владимир путин, сцкк, стирол
10:38 24.05.2022 (обновлено: 10:53 24.05.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Горловку
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости.
Украинские войска вновь обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
1 из 11
За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.
2 из 11
Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.
3 из 11
Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.
4 из 11
Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.
5 из 11
Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.
6 из 11
Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.
7 из 11
Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.
8 из 11
В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.
9 из 11
Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.
10 из 11
Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.
11 из 11
Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.
1 из 11
За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.
2 из 11
Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.
3 из 11
Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.
4 из 11
Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.
5 из 11
Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.
6 из 11
Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.
7 из 11
Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.
8 из 11
В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.
9 из 11
Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.
10 из 11
Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.
11 из 11
Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.