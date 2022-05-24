https://ria.ru/20220524/forum-1790327962.html

Киселев рассказал о задачах форума "Новые смыслы новой реальности"

Киселев рассказал о задачах форума "Новые смыслы новой реальности" - РИА Новости, 24.05.2022

Киселев рассказал о задачах форума "Новые смыслы новой реальности"

Форум "Новые смыслы новой реальности", который проходит во вторник на площадке МИА "Россия сегодня", "заточен" на работу с вызовами сегодняшних перемен и... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:00

2022-05-24T11:00

2022-05-24T13:24

международный форум "новые смыслы новой реальности"

дмитрий киселев

общество

россия

совет федерации рф

москва

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Форум "Новые смыслы новой реальности", который проходит во вторник на площадке МИА "Россия сегодня", "заточен" на работу с вызовами сегодняшних перемен и создание нового языка "для написания новой конструкции мира", сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Перемены вдохновляют и бросают вызов, вызов осмысления происходящего, создание нового языка для написания новой конструкции мира, что возникает прямо на наших глазах. Форум медиагруппы "Россия сегодня" "Новые смыслы новой реальности" как раз "заточен" именно под эту задачу. Желаю всем участникам напряженной интеллектуальной работы. Она крайне важна", - сказал Киселев в ходе форума."Россия - страна, глобальная миссия которой - спасение человечества от сползания к животному состоянию, оскотинивания со всеми низостями, недостойными духа просвещения, недостойными 21-го века. В наших руках - сила. Сила оружия и сила правды. Так будем соответствовать", - заключил он.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной Думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, в Москве. Полная программа форума доступна по ссылке http://pressmia.ru/pressclub/20220524/953635563.html. Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782339293.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Киселев открыл форум "Новые смыслы новой реальности" Дмитрий Киселев открыл форум "Новые смыслы новой реальности" 2022-05-24T11:00 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

международный форум "новые смыслы новой реальности", дмитрий киселев, общество, россия, совет федерации рф, москва