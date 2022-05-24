https://ria.ru/20220524/feyki-1790424677.html

Юрист призвал подходить творчески и инициативно к борьбе с фейками

Юрист призвал подходить творчески и инициативно к борьбе с фейками - РИА Новости, 24.05.2022

Юрист призвал подходить творчески и инициативно к борьбе с фейками

К борьбе с фейками нужно подходить творчески и инициативно, сказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло в рамках сессии "Медиа новой реальности - от факта... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:39

2022-05-24T15:39

2022-05-24T15:40

медиавойны

общество

москва

россия

илья ремесло

международный форум "новые смыслы новой реальности"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790424006_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_b5691942445ad77b9c12cd0b92ca033a.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. К борьбе с фейками нужно подходить творчески и инициативно, сказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло в рамках сессии "Медиа новой реальности - от факта до мнения" международного форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре медиагруппы МИА "Россия сегодня"."На мой взгляд, не следует в борьбе с фейками скатываться в официоз и формализм и гнаться за какими-то формальными показателями: "Вот, столько-то постов мы опубликовали, это мы все отбили, все хорошо". На самом деле нужно работать творчески и инициативно", - отметил Ремесло.По его словам, прежде всего это касается государственных органов, которые должны проявлять инициативу, а не ждать пока начнется скандал. Также Ремесло считает, что необходимо повышать доверие людей к официальным ресурсам, чтобы граждане, когда появляется фейк, могли пойти на эти ресурсы, сверить информацию и сделать выводы."А если мы будет отмалчиваться, если будем замалчивать какие-то определённые вещи, касающиеся, в том числе, и проведения военной спецоперации, то есть, просто ничего не будем говорить, то люди будут идти туда, где они могут найти ответы на свои вопросы, и это ответы, боюсь, нас не устроят, к сожалению", - добавил юрист.Также он отметил, что незаслуженно игнорируется такая методика борьбы с фейками, как их высмеивание. "То есть, запуск мемов, шуток, пародийных утверждений, с которыми смешивается фейк, и тогда человек, который распространяет это все, понимает, что он выглядит в смешном свете. И в следующий раз, когда он увидит подобную информацию, он просто не будет его в следующий раз распространять", - заключил Ремесло.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной Думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, в Москве.Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.

https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html

https://ria.ru/20220316/blogery-1778396523.html

https://ria.ru/20220308/lozh-1777072227.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, россия, илья ремесло, международный форум "новые смыслы новой реальности"