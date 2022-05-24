https://ria.ru/20220524/feyki-1790424677.html
Юрист призвал подходить творчески и инициативно к борьбе с фейками
Юрист призвал подходить творчески и инициативно к борьбе с фейками - РИА Новости, 24.05.2022
Юрист призвал подходить творчески и инициативно к борьбе с фейками
К борьбе с фейками нужно подходить творчески и инициативно, сказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло в рамках сессии "Медиа новой реальности - от факта... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:39
2022-05-24T15:39
2022-05-24T15:40
медиавойны
общество
москва
россия
илья ремесло
международный форум "новые смыслы новой реальности"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. К борьбе с фейками нужно подходить творчески и инициативно, сказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло в рамках сессии "Медиа новой реальности - от факта до мнения" международного форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре медиагруппы МИА "Россия сегодня"."На мой взгляд, не следует в борьбе с фейками скатываться в официоз и формализм и гнаться за какими-то формальными показателями: "Вот, столько-то постов мы опубликовали, это мы все отбили, все хорошо". На самом деле нужно работать творчески и инициативно", - отметил Ремесло.По его словам, прежде всего это касается государственных органов, которые должны проявлять инициативу, а не ждать пока начнется скандал. Также Ремесло считает, что необходимо повышать доверие людей к официальным ресурсам, чтобы граждане, когда появляется фейк, могли пойти на эти ресурсы, сверить информацию и сделать выводы."А если мы будет отмалчиваться, если будем замалчивать какие-то определённые вещи, касающиеся, в том числе, и проведения военной спецоперации, то есть, просто ничего не будем говорить, то люди будут идти туда, где они могут найти ответы на свои вопросы, и это ответы, боюсь, нас не устроят, к сожалению", - добавил юрист.Также он отметил, что незаслуженно игнорируется такая методика борьбы с фейками, как их высмеивание. "То есть, запуск мемов, шуток, пародийных утверждений, с которыми смешивается фейк, и тогда человек, который распространяет это все, понимает, что он выглядит в смешном свете. И в следующий раз, когда он увидит подобную информацию, он просто не будет его в следующий раз распространять", - заключил Ремесло.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной Думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, в Москве.Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.
https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html
https://ria.ru/20220316/blogery-1778396523.html
https://ria.ru/20220308/lozh-1777072227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, илья ремесло, международный форум "новые смыслы новой реальности"
15:39 24.05.2022 (обновлено: 15:40 24.05.2022)
Юрист призвал подходить творчески и инициативно к борьбе с фейками
Юрист Ремесло призвал подходить творчески и инициативно к борьбе с фейками
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. К борьбе с фейками нужно подходить творчески и инициативно, сказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло в рамках сессии "Медиа новой реальности - от факта до мнения" международного форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре медиагруппы МИА "Россия сегодня".
"На мой взгляд, не следует в борьбе с фейками скатываться в официоз и формализм и гнаться за какими-то формальными показателями: "Вот, столько-то постов мы опубликовали, это мы все отбили, все хорошо". На самом деле нужно работать творчески и инициативно", - отметил Ремесло.
По его словам, прежде всего это касается государственных органов, которые должны проявлять инициативу, а не ждать пока начнется скандал. Также Ремесло считает, что необходимо повышать доверие людей к официальным ресурсам, чтобы граждане, когда появляется фейк, могли пойти на эти ресурсы, сверить информацию и сделать выводы.
"А если мы будет отмалчиваться, если будем замалчивать какие-то определённые вещи, касающиеся, в том числе, и проведения военной спецоперации, то есть, просто ничего не будем говорить, то люди будут идти туда, где они могут найти ответы на свои вопросы, и это ответы, боюсь, нас не устроят, к сожалению", - добавил юрист.
Также он отметил, что незаслуженно игнорируется такая методика борьбы с фейками, как их высмеивание. "То есть, запуск мемов, шуток, пародийных утверждений, с которыми смешивается фейк, и тогда человек, который распространяет это все, понимает, что он выглядит в смешном свете. И в следующий раз, когда он увидит подобную информацию, он просто не будет его в следующий раз распространять", - заключил Ремесло.
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве
24 мая при участии представителей Государственной Думы и Совета Федерации
, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, в Москве.
Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ
в ходе СВО.