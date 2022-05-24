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Экспонаты Фаберже вернулись в экспозицию Оружейной палаты

Экспонаты Фаберже вернулись в экспозицию Оружейной палаты - РИА Новости, 24.05.2022

Экспонаты Фаберже вернулись в экспозицию Оружейной палаты

Все экспонаты Фаберже, возвращенные из Лондона в Музеи Московского Кремля, выставлены в Оружейной палате, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:16

2022-05-24T15:16

2022-05-24T15:23

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Все экспонаты Фаберже, возвращенные из Лондона в Музеи Московского Кремля, выставлены в Оружейной палате, сообщает пресс-служба институции.По словам генерального директора музея Елены Гагариной, произведения искусства прибыли в том же состоянии сохранности, что и до сдачи.Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили предметы на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Она открылась в ноябре и завершилась 8 мая. Экспонаты вернулись в Россию 20 мая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, государственный эрмитаж, россия, лондон, карл фаберже, елена гагарина, музеи, выставки, московский кремль