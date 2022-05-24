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Экспонаты Фаберже вернулись в экспозицию Оружейной палаты - РИА Новости, 24.05.2022
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Культура
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Экспонаты Фаберже вернулись в экспозицию Оружейной палаты
Экспонаты Фаберже вернулись в экспозицию Оружейной палаты - РИА Новости, 24.05.2022
Экспонаты Фаберже вернулись в экспозицию Оружейной палаты
Все экспонаты Фаберже, возвращенные из Лондона в Музеи Московского Кремля, выставлены в Оружейной палате, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:16
2022-05-24T15:23
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
россия
лондон
карл фаберже
елена гагарина
музеи
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Все экспонаты Фаберже, возвращенные из Лондона в Музеи Московского Кремля, выставлены в Оружейной палате, сообщает пресс-служба институции.По словам генерального директора музея Елены Гагариной, произведения искусства прибыли в том же состоянии сохранности, что и до сдачи.Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили предметы на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Она открылась в ноябре и завершилась 8 мая. Экспонаты вернулись в Россию 20 мая.
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новости культуры, государственный эрмитаж, россия, лондон, карл фаберже, елена гагарина, музеи, выставки, московский кремль
15:16 24.05.2022 (обновлено: 15:23 24.05.2022)
 
Экспонаты Фаберже вернулись в экспозицию Оружейной палаты

Экспонаты Фаберже, уезжавшие в Лондон, вернулись в экспозицию Оружейной палаты

© Музеи Московского Кремля Яйцо пасхальное "300-летие Дома Романовых" из коллекции Музеев Московского Кремля
Яйцо пасхальное 300-летие Дома Романовых из коллекции Музеев Московского Кремля
© Музеи Московского Кремля
Яйцо пасхальное "300-летие Дома Романовых" из коллекции Музеев Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Все экспонаты Фаберже, возвращенные из Лондона в Музеи Московского Кремля, выставлены в Оружейной палате, сообщает пресс-служба институции.

"Произведения фирмы Карла Фаберже, среди которых императорские пасхальные яйца "Московский Кремль", "Александровский дворец" и "Трехсотлетие дома Романовых", распакованы и размещены в витрине зала "Русское ювелирное искусство XVII — начала XX века", — говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора музея Елены Гагариной, произведения искусства прибыли в том же состоянии сохранности, что и до сдачи.
Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили предметы на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Она открылась в ноябре и завершилась 8 мая.
Экспонаты вернулись в Россию 20 мая.
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