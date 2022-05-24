15:16 24.05.2022 (обновлено: 15:23 24.05.2022)
Экспонаты Фаберже вернулись в экспозицию Оружейной палаты
Экспонаты Фаберже, уезжавшие в Лондон, вернулись в экспозицию Оружейной палаты
© Музеи Московского Кремля Яйцо пасхальное "300-летие Дома Романовых" из коллекции Музеев Московского Кремля
© Музеи Московского Кремля
Яйцо пасхальное "300-летие Дома Романовых" из коллекции Музеев Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Все экспонаты Фаберже, возвращенные из Лондона в Музеи Московского Кремля, выставлены в Оружейной палате, сообщает пресс-служба институции.
"Произведения фирмы Карла Фаберже, среди которых императорские пасхальные яйца "Московский Кремль", "Александровский дворец" и "Трехсотлетие дома Романовых", распакованы и размещены в витрине зала "Русское ювелирное искусство XVII — начала XX века", — говорится в пресс-релизе.
По словам генерального директора музея Елены Гагариной, произведения искусства прибыли в том же состоянии сохранности, что и до сдачи.
Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили предметы на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Она открылась в ноябре и завершилась 8 мая.
Экспонаты вернулись в Россию 20 мая.