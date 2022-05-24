https://ria.ru/20220524/evrosoyuz-1790296146.html

Политолог объяснил, чем Украина опасна для Франции и Германии

Политолог объяснил, чем Украина опасна для Франции и Германии - РИА Новости, 24.05.2022

Политолог объяснил, чем Украина опасна для Франции и Германии

Ожидать скоро приема Украины в Евросоюз чересчур опрометчиво. Такое мнение в статье для издания The Wall Street Journal высказал доцент кафедры политологии и... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T06:12

2022-05-24T06:12

2022-05-24T10:02

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ожидать скоро приема Украины в Евросоюз чересчур опрометчиво. Такое мнение в статье для издания The Wall Street Journal высказал доцент кафедры политологии и экономики Частного университета Вебстера в Вене Ральф Герт Шелльхаммер."ЕС построен вокруг Германии и Франции, и оба государства ревностно оберегают свое положение лиц, принимающих окончательные решения в Европе. Политики обеих стран осознают, что ЕС с Украиной может привести к созданию конкурирующей оси Варшава-Киев, чего не хотят ни Франция, ни Германия", - пишет автор статьи.Он отметил, что культурно и политически Киев тяготеет ближе к Варшаве, чем к Берлину. Политолог считает, что влияние Германии в Евросоюзе в такой ситуации может сократиться на фоне возрастания влияния Восточной Европы.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что данный документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Десятого мая Киев передал вторую заполненную часть анкеты.Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. При этом глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что несколько стран Запада блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, украина, германия, франция