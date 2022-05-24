Рейтинг@Mail.ru
Политолог объяснил, чем Украина опасна для Франции и Германии - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/evrosoyuz-1790296146.html
Политолог объяснил, чем Украина опасна для Франции и Германии
Политолог объяснил, чем Украина опасна для Франции и Германии - РИА Новости, 24.05.2022
Политолог объяснил, чем Украина опасна для Франции и Германии
Ожидать скоро приема Украины в Евросоюз чересчур опрометчиво. Такое мнение в статье для издания The Wall Street Journal высказал доцент кафедры политологии и... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T06:12
2022-05-24T10:02
в мире
евросоюз
еврокомиссия
украина
германия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790311203_0:263:3071:1990_1920x0_80_0_0_00b043fb012f986468a8ebee1d157899.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ожидать скоро приема Украины в Евросоюз чересчур опрометчиво. Такое мнение в статье для издания The Wall Street Journal высказал доцент кафедры политологии и экономики Частного университета Вебстера в Вене Ральф Герт Шелльхаммер."ЕС построен вокруг Германии и Франции, и оба государства ревностно оберегают свое положение лиц, принимающих окончательные решения в Европе. Политики обеих стран осознают, что ЕС с Украиной может привести к созданию конкурирующей оси Варшава-Киев, чего не хотят ни Франция, ни Германия", - пишет автор статьи.Он отметил, что культурно и политически Киев тяготеет ближе к Варшаве, чем к Берлину. Политолог считает, что влияние Германии в Евросоюзе в такой ситуации может сократиться на фоне возрастания влияния Восточной Европы.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что данный документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Десятого мая Киев передал вторую заполненную часть анкеты.Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. При этом глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что несколько стран Запада блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220521/pomosch-1789924830.html
украина
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790311203_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b87d271726c20d6708f5392a46e07282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, еврокомиссия, украина, германия, франция
06:12 24.05.2022 (обновлено: 10:02 24.05.2022)
 
Политолог объяснил, чем Украина опасна для Франции и Германии

Австрийский политолог Шелльхаммер: Франция и Германия видят угрозу в Украине

© AFP 2022 / Andre PainУкраинский флаг на Евроскульптуре во Франкфурте-на-Майне
Украинский флаг на Евроскульптуре во Франкфурте-на-Майне - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Andre Pain
Украинский флаг на Евроскульптуре во Франкфурте-на-Майне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ожидать скоро приема Украины в Евросоюз чересчур опрометчиво. Такое мнение в статье для издания The Wall Street Journal высказал доцент кафедры политологии и экономики Частного университета Вебстера в Вене Ральф Герт Шелльхаммер.
"ЕС построен вокруг Германии и Франции, и оба государства ревностно оберегают свое положение лиц, принимающих окончательные решения в Европе. Политики обеих стран осознают, что ЕС с Украиной может привести к созданию конкурирующей оси Варшава-Киев, чего не хотят ни Франция, ни Германия", - пишет автор статьи.
Он отметил, что культурно и политически Киев тяготеет ближе к Варшаве, чем к Берлину. Политолог считает, что влияние Германии в Евросоюзе в такой ситуации может сократиться на фоне возрастания влияния Восточной Европы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что данный документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Десятого мая Киев передал вторую заполненную часть анкеты.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. При этом глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что несколько стран Запада блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 17:45
Украине предрекли серьезные проблемы с экономикой из-за помощи Запада
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияУкраинаГерманияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала