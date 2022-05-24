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Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом - РИА Новости, 24.05.2022
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Культура
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Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом
Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом - РИА Новости, 24.05.2022
Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом
Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:54
2022-05-24T13:54
культура
новости культуры
россия
москва
париж
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.По его словам, в ближайшее время Эрмитаж реализует несколько крупных проектов, в том числе и в честь 350-летия Петра Первого.Одной из наиболее значимых Пиотровский назвал экспозицию "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина", которая откроется 26 июня. На ней будут представлены более 150 полотен, которые хранятся в Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва).Пиотровский отметил, что проект продолжает серию выставок произведений искусства из коллекции Сергея Щукина, а также братьев Михаила и Ивана Морозовых, которые организуются с 2016 года в Петербурге, Москве и Париже.20 мая в РФ были возвращены предметы авторства Фаберже, переданные на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. 13 мая в Россию ввернулись картины русских авангардистов с экспозиции "Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство" в Южной Корее. 18 апреля в РФ прибыли произведения, участвовавшие в выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже.
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новости культуры, россия, москва, париж, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, санкт-петербург, выставки, музеи, картины, искусство, живопись, петр i
13:54 24.05.2022
 
Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом

Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом, заявил Пиотровский

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"При нынешней обстановке у нас в ближайший год не будет никаких разрешений на вывоз (произведений искусства, — Прим. ред.) за пределы Российской Федерации. У нас есть большое количество центров, в которых мы делаем и будем делать наши выставки в России", — говорит Пиотровский.
По его словам, в ближайшее время Эрмитаж реализует несколько крупных проектов, в том числе и в честь 350-летия Петра Первого.
Одной из наиболее значимых Пиотровский назвал экспозицию "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина", которая откроется 26 июня. На ней будут представлены более 150 полотен, которые хранятся в Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва).
Пиотровский отметил, что проект продолжает серию выставок произведений искусства из коллекции Сергея Щукина, а также братьев Михаила и Ивана Морозовых, которые организуются с 2016 года в Петербурге, Москве и Париже.
20 мая в РФ были возвращены предметы авторства Фаберже, переданные на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. 13 мая в Россию ввернулись картины русских авангардистов с экспозиции "Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство" в Южной Корее. 18 апреля в РФ прибыли произведения, участвовавшие в выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже.
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