https://ria.ru/20220524/ermitazh-1790387138.html

Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом

Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом - РИА Новости, 24.05.2022

Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом

Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:54

2022-05-24T13:54

2022-05-24T13:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.По его словам, в ближайшее время Эрмитаж реализует несколько крупных проектов, в том числе и в честь 350-летия Петра Первого.Одной из наиболее значимых Пиотровский назвал экспозицию "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина", которая откроется 26 июня. На ней будут представлены более 150 полотен, которые хранятся в Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва).Пиотровский отметил, что проект продолжает серию выставок произведений искусства из коллекции Сергея Щукина, а также братьев Михаила и Ивана Морозовых, которые организуются с 2016 года в Петербурге, Москве и Париже.20 мая в РФ были возвращены предметы авторства Фаберже, переданные на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. 13 мая в Россию ввернулись картины русских авангардистов с экспозиции "Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство" в Южной Корее. 18 апреля в РФ прибыли произведения, участвовавшие в выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже.

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Елена Громова

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