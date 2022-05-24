https://ria.ru/20220524/ermitazh-1790387138.html
Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом
Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом - РИА Новости, 24.05.2022
Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом
Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:54
2022-05-24T13:54
2022-05-24T13:54
культура
новости культуры
россия
москва
париж
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789430810_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_31c44cedff29fde12c2c7719094b6aee.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.По его словам, в ближайшее время Эрмитаж реализует несколько крупных проектов, в том числе и в честь 350-летия Петра Первого.Одной из наиболее значимых Пиотровский назвал экспозицию "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина", которая откроется 26 июня. На ней будут представлены более 150 полотен, которые хранятся в Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва).Пиотровский отметил, что проект продолжает серию выставок произведений искусства из коллекции Сергея Щукина, а также братьев Михаила и Ивана Морозовых, которые организуются с 2016 года в Петербурге, Москве и Париже.20 мая в РФ были возвращены предметы авторства Фаберже, переданные на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. 13 мая в Россию ввернулись картины русских авангардистов с экспозиции "Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство" в Южной Корее. 18 апреля в РФ прибыли произведения, участвовавшие в выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже.
https://ria.ru/20220517/kartiny-1788982168.html
россия
москва
париж
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789430810_481:0:3210:2047_1920x0_80_0_0_f1cecef7d16fff1cd7d9c348b55e1171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, москва, париж, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, санкт-петербург, выставки, музеи, картины, искусство, живопись, петр i
Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом
Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом, заявил Пиотровский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"При нынешней обстановке у нас в ближайший год не будет никаких разрешений на вывоз (произведений искусства, — Прим. ред.) за пределы Российской Федерации. У нас есть большое количество центров, в которых мы делаем и будем делать наши выставки в России", — говорит Пиотровский.
По его словам, в ближайшее время Эрмитаж реализует несколько крупных проектов, в том числе и в честь 350-летия Петра Первого.
Одной из наиболее значимых Пиотровский назвал экспозицию "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина", которая откроется 26 июня. На ней будут представлены более 150 полотен, которые хранятся в Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва).
Пиотровский отметил, что проект продолжает серию выставок произведений искусства из коллекции Сергея Щукина, а также братьев Михаила и Ивана Морозовых, которые организуются с 2016 года в Петербурге, Москве и Париже.
20 мая в РФ были возвращены предметы авторства Фаберже, переданные на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. 13 мая в Россию ввернулись картины русских авангардистов с экспозиции "Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство" в Южной Корее. 18 апреля в РФ прибыли произведения, участвовавшие в выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже.