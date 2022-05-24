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Мэр Лондона потребовал объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона - РИА Новости, 24.05.2022
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Мэр Лондона потребовал объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона
Мэр Лондона потребовал объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона - РИА Новости, 24.05.2022
Мэр Лондона потребовал объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона
Мэр Лондона Садик Хан потребовал от британской полиции объяснений, почему премьер-министр страны Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку в своей... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:44
2022-05-24T14:44
в мире
борис джонсон
филипп (король бельгии)
елизавета ii
лондон
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ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан потребовал от британской полиции объяснений, почему премьер-министр страны Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку в своей резиденции, передает Sky News.Британский телеканал ITV в понедельник опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Телеканал отмечает, что другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения.По словам Хана, который курирует столичную полицию, на фотографиях с Даунинг-стрит премьер-министр "пойман с поличным"."Там явно была вечеринка - он поднимал свой бокал, там были пустые бутылки из-под вина... Я думаю, что полиция должна объяснить, как они пришли к своим выводам, это правильно с их стороны", - сказал мэр Лондона в эфире Sky News. Он добавил, что просит полицию "срочно внести ясность".На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей. По данным британских СМИ, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса, и Джонсон собирается уволить его, чтобы сохранить за собой премьерское кресло.Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
https://ria.ru/20220523/dzhonson-1790265295.html
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в мире, борис джонсон, филипп (король бельгии), елизавета ii, лондон, великобритания
14:44 24.05.2022
 
Мэр Лондона потребовал объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона

Мэр Лондона требует объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона во время локдауна

© AFP 2022 / Stefan Rousseau, poolМэр Лондона Садик Хан
Мэр Лондона Садик Хан - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Stefan Rousseau, pool
Мэр Лондона Садик Хан. Архивное фото
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ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан потребовал от британской полиции объяснений, почему премьер-министр страны Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку в своей резиденции, передает Sky News.
Британский телеканал ITV в понедельник опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Телеканал отмечает, что другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 20:44
СМИ опубликовали новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина
По словам Хана, который курирует столичную полицию, на фотографиях с Даунинг-стрит премьер-министр "пойман с поличным".
"Там явно была вечеринка - он поднимал свой бокал, там были пустые бутылки из-под вина... Я думаю, что полиция должна объяснить, как они пришли к своим выводам, это правильно с их стороны", - сказал мэр Лондона в эфире Sky News. Он добавил, что просит полицию "срочно внести ясность".
На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.
Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей. По данным британских СМИ, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса, и Джонсон собирается уволить его, чтобы сохранить за собой премьерское кресло.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на заседании по ситуации на Украине. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:02
Bloomberg назвал трех человек, не дающих остановить украинский кризис
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.
В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
Протестующий с плакатом с изображением Бориса Джонсона и надписью А теперь partygate около здания Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 13:44
Более половины британцев считают, что Джонсон должен уйти, показал опрос
 
В миреБорис ДжонсонФилипп (король Бельгии)Елизавета IIЛондонВеликобритания
 
 
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