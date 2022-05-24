https://ria.ru/20220524/dzhonson-1790404987.html
Мэр Лондона потребовал объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона
Мэр Лондона потребовал объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона - РИА Новости, 24.05.2022
Мэр Лондона потребовал объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона
Мэр Лондона Садик Хан потребовал от британской полиции объяснений, почему премьер-министр страны Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку в своей... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:44
2022-05-24T14:44
2022-05-24T14:44
в мире
борис джонсон
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ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан потребовал от британской полиции объяснений, почему премьер-министр страны Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку в своей резиденции, передает Sky News.Британский телеканал ITV в понедельник опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Телеканал отмечает, что другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения.По словам Хана, который курирует столичную полицию, на фотографиях с Даунинг-стрит премьер-министр "пойман с поличным"."Там явно была вечеринка - он поднимал свой бокал, там были пустые бутылки из-под вина... Я думаю, что полиция должна объяснить, как они пришли к своим выводам, это правильно с их стороны", - сказал мэр Лондона в эфире Sky News. Он добавил, что просит полицию "срочно внести ясность".На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей. По данным британских СМИ, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса, и Джонсон собирается уволить его, чтобы сохранить за собой премьерское кресло.Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
https://ria.ru/20220523/dzhonson-1790265295.html
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в мире, борис джонсон, филипп (король бельгии), елизавета ii, лондон, великобритания
Мэр Лондона потребовал объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона
Мэр Лондона требует объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона во время локдауна
ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости.
Мэр Лондона Садик Хан потребовал от британской полиции объяснений, почему премьер-министр страны Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку в своей резиденции, передает
Sky News.
Британский телеканал ITV в понедельник опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Телеканал отмечает, что другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения.
По словам Хана, который курирует столичную полицию, на фотографиях с Даунинг-стрит премьер-министр "пойман с поличным".
"Там явно была вечеринка - он поднимал свой бокал, там были пустые бутылки из-под вина... Я думаю, что полиция должна объяснить, как они пришли к своим выводам, это правильно с их стороны", - сказал мэр Лондона
в эфире Sky News. Он добавил, что просит полицию "срочно внести ясность".
На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.
Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей. По данным британских СМИ, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса, и Джонсон собирается уволить его, чтобы сохранить за собой премьерское кресло.
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон
оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа
, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II
тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.
В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.