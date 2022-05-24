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Молдавская оппозиция назвала дело против Додона заказным - РИА Новости, 24.05.2022
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Молдавская оппозиция назвала дело против Додона заказным
Молдавская оппозиция назвала дело против Додона заказным - РИА Новости, 24.05.2022
Молдавская оппозиция назвала дело против Додона заказным
Уголовное дело против экс-президента Молдавии Игоря Додона заказное, считает Влад Батрынча - исполнительный секретарь Соцпартии, почетным председателем которой... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:10
2022-05-24T14:10
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
ренато усатый
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Уголовное дело против экс-президента Молдавии Игоря Додона заказное, считает Влад Батрынча - исполнительный секретарь Соцпартии, почетным председателем которой является Додон.Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности проводят обыски. Экс-президента подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины."Юристы будут комментировать дело Додона. То, что происходит — это заказное дело, я заказные дела не комментирую", - заявил Батрынча журналистам.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Игорь Додон встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, якобы находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд, но 17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20220524/dodon-1790357261.html
https://ria.ru/20220518/moldaviya-1789350589.html
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в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, ренато усатый, кишинев, россия, молдавия
14:10 24.05.2022
 
Молдавская оппозиция назвала дело против Додона заказным

Партия социалистов назвала дело против экс-президента Молдавии Додона заказным

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Уголовное дело против экс-президента Молдавии Игоря Додона заказное, считает Влад Батрынча - исполнительный секретарь Соцпартии, почетным председателем которой является Додон.
Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности проводят обыски. Экс-президента подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:27
Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона
"Юристы будут комментировать дело Додона. То, что происходит — это заказное дело, я заказные дела не комментирую", - заявил Батрынча журналистам.
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Игорь Додон встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, якобы находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 21:50
Додон заявил, что массовые протесты в Молдавии неизбежны
В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд, но 17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 14:57
Додона оштрафовали за георгиевскую ленту
 
В миреИгорь ДодонВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйКишиневРоссияМолдавия
 
 
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