https://ria.ru/20220524/dodon-1790350385.html

Следственные мероприятия против Додона продолжаются более семи часов

Следственные мероприятия против Додона продолжаются более семи часов - РИА Новости, 24.05.2022

Следственные мероприятия против Додона продолжаются более семи часов

Следователи уже более семи часов работают в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона, следует из заявления пресс-секретаря республиканской генпрокуратуры... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:06

2022-05-24T12:06

2022-05-24T14:15

в мире

игорь додон

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_0:0:2654:1493_1920x0_80_0_0_cdeeba4336d432a625656677c746ba06.jpg

КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Следователи уже более семи часов работают в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона, следует из заявления пресс-секретаря республиканской генпрокуратуры Марианны Керпек.Таким образом, Керпек опровергла публикации в молдавских СМИ о том, что политика взяли под стражу на 72 часа.Обыски у бывшего президента начались во вторник утром, их проводят сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии.Додона подозревают в измене родине, пассивной коррупции, незаконном обогащении и финансировании партии за счет преступной организации.Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020 года.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020 года Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220524/obyski-1790316524.html

https://ria.ru/20220518/dodon-1789243827.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, игорь додон, молдавия