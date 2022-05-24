https://ria.ru/20220524/dodon-1790350385.html
Следственные мероприятия против Додона продолжаются более семи часов
Следственные мероприятия против Додона продолжаются более семи часов - РИА Новости, 24.05.2022
Следственные мероприятия против Додона продолжаются более семи часов
Следователи уже более семи часов работают в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона, следует из заявления пресс-секретаря республиканской генпрокуратуры... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:06
2022-05-24T12:06
2022-05-24T14:15
в мире
игорь додон
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_0:0:2654:1493_1920x0_80_0_0_cdeeba4336d432a625656677c746ba06.jpg
КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Следователи уже более семи часов работают в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона, следует из заявления пресс-секретаря республиканской генпрокуратуры Марианны Керпек.Таким образом, Керпек опровергла публикации в молдавских СМИ о том, что политика взяли под стражу на 72 часа.Обыски у бывшего президента начались во вторник утром, их проводят сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии.Додона подозревают в измене родине, пассивной коррупции, незаконном обогащении и финансировании партии за счет преступной организации.Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020 года.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020 года Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220524/obyski-1790316524.html
https://ria.ru/20220518/dodon-1789243827.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_36:0:2529:1870_1920x0_80_0_0_079d2f1dedbb2ec7f6b59fc67690db24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь додон, молдавия
12:06 24.05.2022 (обновлено: 14:15 24.05.2022)
Следственные мероприятия против Додона продолжаются более семи часов
Следственные мероприятия против экс-президента Молдавии Додона длятся более семи часов
КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Следователи уже более семи часов работают в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона, следует из заявления пресс-секретаря республиканской генпрокуратуры Марианны Керпек.
"Следственные мероприятия в доме продолжаются. Игорь Додон пока не задержан", — сообщила она РИА Новости.
Таким образом, Керпек опровергла публикации в молдавских СМИ о том, что политика взяли под стражу на 72 часа.
Обыски у бывшего президента начались во вторник утром, их проводят сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии
.
Додона подозревают в измене родине, пассивной коррупции, незаконном обогащении и финансировании партии за счет преступной организации.
Игорь Додон
занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020 года.
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком
и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.
В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева
, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.
Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.
В России
молдавского олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020 года Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому
заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.