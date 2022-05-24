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Силы ДНР установили контроль над 217 населенными пунктами

Силы ДНР установили контроль над 217 населенными пунктами - РИА Новости, 24.05.2022

Силы ДНР установили контроль над 217 населенными пунктами

Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 217 населенными пунктами на... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:44

2022-05-24T11:44

2022-05-24T11:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 217 населенными пунктами на территории ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики."По состоянию на 24 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 217 населенными пунктами, включая Мироновский", - сообщается в Telegram-канале штаба.В воскресенье ведомство сообщало, что силы республик освободили 216 населенных пунктов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф