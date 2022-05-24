11:40 24.05.2022 (обновлено: 14:13 24.05.2022)
Полиция задержала жителя Башкирии, напавшего с топором на умный домофон
Полиция задержала жителя Башкирии, разбившего умный домофон в многоквартирном доме
Нападение на домофон в Уфе. Кадр записи камеры наблюдения
УФА, 24 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Башкирии, который разбил топором умный домофон в многоквартирном доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
В Telegram-каналах появилось видео, как молодой человек в Ишимбае с топором подходит к подъезду дома и начинает им бить по умному домофону, который впускает жильцов, определяя их по лицу. Кадры снял сам аппарат. Дверь под ударами не открылась, и мужчина ушел.
"Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции. Злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении административного дела о порче имущества. Причина поведения мужчины устанавливается", — сказали в полицейском главке.
Ранее в соцсетях уже появлялись видеокадры, как нетрезвые жители Октябрьского и Уфы не могли попасть в свои подъезды через умный домофон. В компании, которая разработала аппарат, поясняли, что эти жильцы не сделали нужное количество фотографий для приложения.
20 октября 2021, 10:32В Уфе разъяснили, почему "умный домофон" не впускает некоторых жильцов