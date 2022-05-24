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Полиция задержала жителя Башкирии, напавшего с топором на умный домофон - РИА Новости, 24.05.2022
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Полиция задержала жителя Башкирии, напавшего с топором на умный домофон
Полиция задержала жителя Башкирии, напавшего с топором на умный домофон - РИА Новости, 24.05.2022
Полиция задержала жителя Башкирии, напавшего с топором на умный домофон
Правоохранительные органы задержали жителя Башкирии, который разбил топором умный домофон в многоквартирном доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:40
2022-05-24T14:13
происшествия
ишимбай
уфа
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УФА, 24 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Башкирии, который разбил топором умный домофон в многоквартирном доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.В Telegram-каналах появилось видео, как молодой человек в Ишимбае с топором подходит к подъезду дома и начинает им бить по умному домофону, который впускает жильцов, определяя их по лицу. Кадры снял сам аппарат. Дверь под ударами не открылась, и мужчина ушел."Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции. Злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении административного дела о порче имущества. Причина поведения мужчины устанавливается", — сказали в полицейском главке.Ранее в соцсетях уже появлялись видеокадры, как нетрезвые жители Октябрьского и Уфы не могли попасть в свои подъезды через умный домофон. В компании, которая разработала аппарат, поясняли, что эти жильцы не сделали нужное количество фотографий для приложения.
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происшествия, ишимбай, уфа
11:40 24.05.2022 (обновлено: 14:13 24.05.2022)
 
Полиция задержала жителя Башкирии, напавшего с топором на умный домофон

Полиция задержала жителя Башкирии, разбившего умный домофон в многоквартирном доме

Нападение на домофон в Уфе. Кадр записи камеры наблюдения
Нападение на домофон в Уфе. Кадр записи камеры наблюдения
Читать ria.ru в
УФА, 24 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Башкирии, который разбил топором умный домофон в многоквартирном доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
В Telegram-каналах появилось видео, как молодой человек в Ишимбае с топором подходит к подъезду дома и начинает им бить по умному домофону, который впускает жильцов, определяя их по лицу. Кадры снял сам аппарат. Дверь под ударами не открылась, и мужчина ушел.
"Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции. Злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении административного дела о порче имущества. Причина поведения мужчины устанавливается", — сказали в полицейском главке.
Ранее в соцсетях уже появлялись видеокадры, как нетрезвые жители Октябрьского и Уфы не могли попасть в свои подъезды через умный домофон. В компании, которая разработала аппарат, поясняли, что эти жильцы не сделали нужное количество фотографий для приложения.
Уфа - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября 2021, 10:32
В Уфе разъяснили, почему "умный домофон" не впускает некоторых жильцов
 
ПроисшествияИшимбайУфа
 
 
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