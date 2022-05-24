https://ria.ru/20220524/bashkiriya-1790342307.html

Полиция задержала жителя Башкирии, напавшего с топором на умный домофон

Полиция задержала жителя Башкирии, напавшего с топором на умный домофон - РИА Новости, 24.05.2022

Полиция задержала жителя Башкирии, напавшего с топором на умный домофон

Правоохранительные органы задержали жителя Башкирии, который разбил топором умный домофон в многоквартирном доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:40

2022-05-24T11:40

2022-05-24T14:13

происшествия

ишимбай

уфа

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УФА, 24 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Башкирии, который разбил топором умный домофон в многоквартирном доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.В Telegram-каналах появилось видео, как молодой человек в Ишимбае с топором подходит к подъезду дома и начинает им бить по умному домофону, который впускает жильцов, определяя их по лицу. Кадры снял сам аппарат. Дверь под ударами не открылась, и мужчина ушел."Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции. Злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении административного дела о порче имущества. Причина поведения мужчины устанавливается", — сказали в полицейском главке.Ранее в соцсетях уже появлялись видеокадры, как нетрезвые жители Октябрьского и Уфы не могли попасть в свои подъезды через умный домофон. В компании, которая разработала аппарат, поясняли, что эти жильцы не сделали нужное количество фотографий для приложения.

https://ria.ru/20211020/tekhnika-1755335607.html

ишимбай

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ишимбай, уфа