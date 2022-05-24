https://ria.ru/20220524/avtovaz-1790349161.html

Производство на "АвтоВАЗе" запустят в начале июня

Производство на "АвтоВАЗе" запустят в начале июня - РИА Новости, 24.05.2022

Производство на "АвтоВАЗе" запустят в начале июня

Производство на "АвтоВАЗе" будет запущено в начале июня, затем постепенно будет восстановлено в полном объеме, сообщил во вторник журналистам президент компании РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:01

2022-05-24T12:01

2022-05-24T12:23

экономика

автоваз

россия

авто

максим соколов (политик)

самарская область

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САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Производство на "АвтоВАЗе" будет запущено в начале июня, затем постепенно будет восстановлено в полном объеме, сообщил во вторник журналистам президент компании Максим Соколов."Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда и потом постепенно восстановить его в полном объеме", - сказал Соколов.Он добавил, что одна из основных задач сегодня – это сохранить коллектив предприятия."И я вместе с командой ставлю еще более амбициозные цели. Все-таки мы были, остаемся и останемся флагманом нашего российского автопрома, сделаем все возможное для этого. Конечно, это в том числе и наращивание импортозамещения, может быть, новых поставщиков и логистических цепочек, в первую очередь, конечно, на территории Самарской области, Приволжского федерального округа, но, возможно, и не только", - сообщил Соколов.Из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на "АвтоВАЗе" периодически уходят в простой еще с начала марта. Из-за этой же проблемы автопроизводитель перенес летний корпоративный отпуск на 4-24 апреля.На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции "НАМИ", если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Совет директоров "АвтоВАЗа" принял единогласное решение об утверждении в должности президента компании с 23 мая 2022 года экс-министра транспорта Максима Соколова, до последнего времени занимавшего пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20220522/bolgary-1789990346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, автоваз, россия, авто, максим соколов (политик), самарская область