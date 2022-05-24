https://ria.ru/20220524/aukus-1790317311.html

Япония не планирует вступать в AUKUS, заявил Кисида

Япония не планирует вступать в AUKUS, заявил Кисида - РИА Новости, 24.05.2022

Япония не планирует вступать в AUKUS, заявил Кисида

Япония не собирается в настоящее время вступать в альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), но будет развивать партнерские отношения с его... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:18

2022-05-24T10:18

2022-05-24T10:18

в мире

жан-ив ле дриан

владимир путин

си цзиньпин

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сша

австралия

мид франции‎

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ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Япония не собирается в настоящее время вступать в альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), но будет развивать партнерские отношения с его странами-членами, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита по безопасности (Quad) между Японией, США, Австралией и Индией."AUKUS имеет большое значение для стабильности и мира в регионе. Наша страна его поддерживает. Наша страна в настоящее время не думает о том, чтобы войти в AUKUS. Австралия, Британия, США являются нашими важными партнерами по обеспечению безопасности и в сфере обороны. Мы будем укреплять сотрудничество с этими странами в разных формах и будем продвигать его и в дальнейшем", - сказал Кисида.В середине сентября прошлого года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.Кроме того США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него.

https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790075386.html

https://ria.ru/20220521/yaponiya-1789880731.html

великобритания

сша

австралия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жан-ив ле дриан, владимир путин, си цзиньпин, великобритания, сша, австралия, мид франции‎, фумио кисида