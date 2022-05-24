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Япония не планирует вступать в AUKUS, заявил Кисида - РИА Новости, 24.05.2022
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Япония не планирует вступать в AUKUS, заявил Кисида
Япония не планирует вступать в AUKUS, заявил Кисида - РИА Новости, 24.05.2022
Япония не планирует вступать в AUKUS, заявил Кисида
Япония не собирается в настоящее время вступать в альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), но будет развивать партнерские отношения с его... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:18
2022-05-24T10:18
в мире
жан-ив ле дриан
владимир путин
си цзиньпин
великобритания
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ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Япония не собирается в настоящее время вступать в альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), но будет развивать партнерские отношения с его странами-членами, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита по безопасности (Quad) между Японией, США, Австралией и Индией."AUKUS имеет большое значение для стабильности и мира в регионе. Наша страна его поддерживает. Наша страна в настоящее время не думает о том, чтобы войти в AUKUS. Австралия, Британия, США являются нашими важными партнерами по обеспечению безопасности и в сфере обороны. Мы будем укреплять сотрудничество с этими странами в разных формах и будем продвигать его и в дальнейшем", - сказал Кисида.В середине сентября прошлого года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.Кроме того США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него.
https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790075386.html
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в мире, жан-ив ле дриан, владимир путин, си цзиньпин, великобритания, сша, австралия, мид франции‎, фумио кисида
10:18 24.05.2022
 
Япония не планирует вступать в AUKUS, заявил Кисида

Премьер Японии Кисида заявил, что Япония не планирует вступать в AUKUS

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Фумио Кисида в Москве
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Япония не собирается в настоящее время вступать в альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), но будет развивать партнерские отношения с его странами-членами, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита по безопасности (Quad) между Японией, США, Австралией и Индией.
"AUKUS имеет большое значение для стабильности и мира в регионе. Наша страна его поддерживает. Наша страна в настоящее время не думает о том, чтобы войти в AUKUS. Австралия, Британия, США являются нашими важными партнерами по обеспечению безопасности и в сфере обороны. Мы будем укреплять сотрудничество с этими странами в разных формах и будем продвигать его и в дальнейшем", - сказал Кисида.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:32
Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида
В середине сентября прошлого года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.
Кроме того США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 09:42
Кисида: Токио позитивно относится к участию в экономическом формате IPEF
 
В миреЖан-Ив Ле ДрианВладимир ПутинСи ЦзиньпинВеликобританияСШААвстралияМИД Франции‎Фумио Кисида
 
 
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