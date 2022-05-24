08:52 24.05.2022 (обновлено: 09:10 24.05.2022)
Ученые выяснили, когда люди современного типа пришли в Арктику
Ученые из Европы и России выяснили, что люди пришли в Арктику 40 тысяч лет назад
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Ученые исследовали найденные в низовьях Оби обработанные кости животных и выяснили, что самые древние следы присутствия человека современного типа в Арктике датируются периодом 40 тысяч лет назад, сообщает Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН.
"Ученые обнаружили самые древние следы присутствия человека современного типа в Арктике, относящиеся ко времени 40 тысяч лет назад (начало позднего палеолита). Открытие сделано благодаря исследованию костей животных, найденных на палеолитическом комплексе в нижнем Приобье. Даты определены с точностью до 50 лет в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ", - говорится в сообщении.
Вопрос первого заселения Арктики и Субарктики древним человеком современного типа (Homo sapiens sapiens) давно интересует ученых. Долина реки Обь нередко рассматривается как потенциальный путь миграций палеолитического человека. Долгое время господствовала гипотеза, что 12-30 тысяч лет назад север Западной Сибири покрывал большой ледник (так же, как север Америки и Европы). По этой причине считалось, что археологические памятники, относящиеся к периоду 30-40 тысяч лет назад, на севере искать бессмысленно.
"Благодаря международной программе исследований с применением методов AMS-датирования и оптико-стимулирующей люминесценции нашим коллегам из Европы и России удалось доказать, что покровное оледенение на севере Западной Сибири 12-30 тысяч лет назад отсутствовало. Оно было гораздо раньше: 90-60 тысяч лет назад севернее Салехарда… Это уже совершенно другая палеогеографическая картина. На протяжении 30 лет я был убежден в том, что на севере Западной Сибири присутствовали все условия для существования древнего человека, и вот нам представилась возможность попытаться это доказать", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, завлабораторией Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН Ивана Зольникова.
Он пояснил, что в 2020 году в нижнем течении Оби на палеолитическом комплексе Кушеват в отложениях древнего ручья, который существовал на протяжении 20-40 тысяч лет, а сейчас сместился на несколько метров, был обнаружен костеносный "культурный горизонт", растянувшийся на десятки метров. "Там встречаются интересные находки, которые мы периодически датируем. В частности, найдены два рога оленя со следами обработки. Всего из этого костеносного горизонта получено 20 дат (с возрастом от 40 до 20 тысяч лет назад); при этом возрастом 40 тысяч лет датированы костные остатки (рога), обработанные человеком. Таким образом, это первое открытие в низовьях Оби, свидетельствующее о присутствии человека на этой территории 40 тысяч лет назад", - отметил ученый.
Для определения возраста находок ученые используют метод ускорительной масс-спектрометрии (УМС). Это сверхчувствительный метод изотопного анализа, при котором производится тщательная селекция атомов вещества с подсчетом изотопов. Метод позволяет с высокой точностью датировать археологические находки и геологические породы, изучать состав атмосферы и ткани живых организмов разных исторических периодов. Работа была поддержана грантом Российского научного фонда и объединила большой круг исследователей: археологов, геологов, физиков.