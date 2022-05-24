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Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России - РИА Новости, 24.05.2022
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Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России
Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России - РИА Новости, 24.05.2022
Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России
Официальный оператор фирменной розницы Apple — магазин re:Store приостановил работу части точек из-за проблем с поставками, сообщили РИА Новости в управляющей... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:57
2022-05-24T13:18
экономика
россия
санкт-петербург
москва
apple
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный оператор фирменной розницы Apple — магазин re:Store приостановил работу части точек из-за проблем с поставками, сообщили РИА Новости в управляющей компании Inventive Retail Group."Деятельность магазинов приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Компания делает все возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть", — сказали в пресс-службе.Как уточняется, не работают 15 точек, а 87 открыты.Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что re:Store, как и петербургская компания iPort, пытается перераспределить дефицитную технику в более прибыльные магазины и закрывает менее рентабельные.В начале марта американская компания Apple на фоне обострения ситуации на Украине приостановила продажи товаров в России. Также она ограничила использование системы платежей Apple Pay и других сервисов.В мае российское Министерство промышленности и торговли разрешило параллельный импорт ряда товаров, среди которых оказалась и техника Apple.
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экономика, россия, санкт-петербург, москва, apple
09:57 24.05.2022 (обновлено: 13:18 24.05.2022)
 
Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России

Ретейлер Apple re:Store закрыл часть российских магазинов

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный оператор фирменной розницы Apple — магазин re:Store приостановил работу части точек из-за проблем с поставками, сообщили РИА Новости в управляющей компании Inventive Retail Group.
"Деятельность магазинов приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Компания делает все возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть", — сказали в пресс-службе.
Как уточняется, не работают 15 точек, а 87 открыты.
Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что re:Store, как и петербургская компания iPort, пытается перераспределить дефицитную технику в более прибыльные магазины и закрывает менее рентабельные.
В начале марта американская компания Apple на фоне обострения ситуации на Украине приостановила продажи товаров в России. Также она ограничила использование системы платежей Apple Pay и других сервисов.
В мае российское Министерство промышленности и торговли разрешило параллельный импорт ряда товаров, среди которых оказалась и техника Apple.
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