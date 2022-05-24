https://ria.ru/20220524/apple-1790312104.html

Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России

Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России - РИА Новости, 24.05.2022

Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России

Официальный оператор фирменной розницы Apple — магазин re:Store приостановил работу части точек из-за проблем с поставками, сообщили РИА Новости в управляющей... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:57

2022-05-24T09:57

2022-05-24T13:18

экономика

россия

санкт-петербург

москва

apple

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный оператор фирменной розницы Apple — магазин re:Store приостановил работу части точек из-за проблем с поставками, сообщили РИА Новости в управляющей компании Inventive Retail Group."Деятельность магазинов приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Компания делает все возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть", — сказали в пресс-службе.Как уточняется, не работают 15 точек, а 87 открыты.Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что re:Store, как и петербургская компания iPort, пытается перераспределить дефицитную технику в более прибыльные магазины и закрывает менее рентабельные.В начале марта американская компания Apple на фоне обострения ситуации на Украине приостановила продажи товаров в России. Также она ограничила использование системы платежей Apple Pay и других сервисов.В мае российское Министерство промышленности и торговли разрешило параллельный импорт ряда товаров, среди которых оказалась и техника Apple.

https://ria.ru/20220513/smartfony-1788275632.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, россия, санкт-петербург, москва, apple