https://ria.ru/20220524/apple-1790312104.html
Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России
Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России - РИА Новости, 24.05.2022
Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России
Официальный оператор фирменной розницы Apple — магазин re:Store приостановил работу части точек из-за проблем с поставками, сообщили РИА Новости в управляющей... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:57
2022-05-24T09:57
2022-05-24T13:18
экономика
россия
санкт-петербург
москва
apple
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный оператор фирменной розницы Apple — магазин re:Store приостановил работу части точек из-за проблем с поставками, сообщили РИА Новости в управляющей компании Inventive Retail Group."Деятельность магазинов приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Компания делает все возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть", — сказали в пресс-службе.Как уточняется, не работают 15 точек, а 87 открыты.Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что re:Store, как и петербургская компания iPort, пытается перераспределить дефицитную технику в более прибыльные магазины и закрывает менее рентабельные.В начале марта американская компания Apple на фоне обострения ситуации на Украине приостановила продажи товаров в России. Также она ограничила использование системы платежей Apple Pay и других сервисов.В мае российское Министерство промышленности и торговли разрешило параллельный импорт ряда товаров, среди которых оказалась и техника Apple.
https://ria.ru/20220513/smartfony-1788275632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, москва, apple
09:57 24.05.2022 (обновлено: 13:18 24.05.2022)
Ретейлер Apple начал закрывать магазины в России
Ретейлер Apple re:Store закрыл часть российских магазинов
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный оператор фирменной розницы Apple — магазин re:Store приостановил работу части точек из-за проблем с поставками, сообщили РИА Новости в управляющей компании Inventive Retail Group.
"Деятельность магазинов приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Компания делает все возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть", — сказали в пресс-службе.
Как уточняется, не работают 15 точек, а 87 открыты.
Ранее газета "Коммерсантъ"
написала, что re:Store, как и петербургская компания iPort, пытается перераспределить дефицитную технику в более прибыльные магазины и закрывает менее рентабельные.
В начале марта американская компания Apple
на фоне обострения ситуации на Украине
приостановила продажи товаров в России
. Также она ограничила использование системы платежей Apple Pay и других сервисов.
В мае российское Министерство промышленности и торговли разрешило параллельный импорт ряда товаров, среди которых оказалась и техника Apple.