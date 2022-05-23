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Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до конца июня - РИА Новости, 23.05.2022
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Туризм
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Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до конца июня
Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до конца июня - РИА Новости, 23.05.2022
Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до конца июня
Греция продлила до конца июня запрет на использование своего воздушного пространства российскими самолетами, а также запрет на полеты греческой гражданской... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:19
2022-05-23T20:19
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АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Греция продлила до конца июня запрет на использование своего воздушного пространства российскими самолетами, а также запрет на полеты греческой гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдавии и Белоруссии, говорится в сообщении управления гражданской авиации (УГА) Греции."Управление гражданской авиации (CAA) сообщает путешественникам о продлении срока действия авиационных инструкций (notam) с запретами и ограничениями полетов в связи с войной на Украине", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении УГА.В частности, остается в силе запрет полетов российских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции. Также остается в силе авиационная директива о закрытии воздушного пространства Украины и запрете на пересечение гражданскими самолетами воздушного пространства Молдавии и Белоруссии в связи с высокой опасностью в этих районах.Авиационные директивы будут действовать до конца июня 2022 года, уточняется в документе.Введенный 24 февраля запрет на полеты над Украиной, Молдавией и Белоруссией истекал 24 мая. Использовать свое воздушное пространство всем российским самолетам Греция запретила 28 февраля после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации. Запрет был введен на три месяца с 28 февраля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/aviakompanii-1786635517.html
https://ria.ru/20220503/samolet-1786599070.html
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в мире, космос - риа наука, владимир путин, греция, украина, россия, новости - туризм
20:19 23.05.2022
 
Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до конца июня

Греция продлила запрет на полеты российских бортов до конца июня

CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
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АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Греция продлила до конца июня запрет на использование своего воздушного пространства российскими самолетами, а также запрет на полеты греческой гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдавии и Белоруссии, говорится в сообщении управления гражданской авиации (УГА) Греции.
"Управление гражданской авиации (CAA) сообщает путешественникам о продлении срока действия авиационных инструкций (notam) с запретами и ограничениями полетов в связи с войной на Украине", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении УГА.
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В Европарламенте признали проблемы авиакомпаний из-за санкций против России
В частности, остается в силе запрет полетов российских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции. Также остается в силе авиационная директива о закрытии воздушного пространства Украины и запрете на пересечение гражданскими самолетами воздушного пространства Молдавии и Белоруссии в связи с высокой опасностью в этих районах.
Авиационные директивы будут действовать до конца июня 2022 года, уточняется в документе.
Введенный 24 февраля запрет на полеты над Украиной, Молдавией и Белоруссией истекал 24 мая. Использовать свое воздушное пространство всем российским самолетам Греция запретила 28 февраля после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации. Запрет был введен на три месяца с 28 февраля.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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