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Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России - РИА Новости, 23.05.2022
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Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России
Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России - РИА Новости, 23.05.2022
Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России
Повышение закупочных цен на зарубежные препараты либо выпуск отечественных аналогов помогут России решить проблему с вакцинами, хотя некоторые позиции заменить... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:43
2022-05-23T15:43
экономика
россия
общество
прививки
николай беспалов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Повышение закупочных цен на зарубежные препараты либо выпуск отечественных аналогов помогут России решить проблему с вакцинами, хотя некоторые позиции заменить будет проблематично, сказал РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.Газета "Коммерсант" в понедельник написала, что госзаказчики в апреле-мае не смогли купить зарубежные вакцины для профилактики ряда заболеваний - полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Основные производители - Sanofi, Pfizer и их российские партнеры - отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты стало невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики."Проблематика такая есть, но ситуация не катастрофичная. Во-первых, есть процедура индексации цен. Понятно, что процедура не быстрая, существует риск небольших перебоев. Однако для части препаратов аналоги уже производятся в России. Заменить, по крайней мере часть продуктов, возможно. Хотя мне не кажется, что до этого дойдет - скорее всего, компромисс по цене будет найден", - прокомментировал Беспалов.Однако по некоторым позициям российских аналогов нет - например, вакцина от пневмококковой инфекции, отметил эксперт. "Российских аналогов нет. Производство было локализовано компанией Pfizer, но оно полностью зависит от зарубежных поставок", - сказал он.Сложности есть и с "Пентаксимом" (комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции). По словам Беспалова, частично его можно заменить, но замена не будет равнозначной, так как придется применять монопрепараты. При этом многие из них также зависят от иностранного сырья.
https://ria.ru/20220523/privivki-1790139223.html
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экономика, россия, общество, прививки, николай беспалов
15:43 23.05.2022
 
Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России

Глава RNC Pharma: России придется покупать зарубежные вакцины дороже или выпускать аналоги

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Медсестра в прививочном кабинете. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Повышение закупочных цен на зарубежные препараты либо выпуск отечественных аналогов помогут России решить проблему с вакцинами, хотя некоторые позиции заменить будет проблематично, сказал РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Газета "Коммерсант" в понедельник написала, что госзаказчики в апреле-мае не смогли купить зарубежные вакцины для профилактики ряда заболеваний - полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Основные производители - Sanofi, Pfizer и их российские партнеры - отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты стало невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики.
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"Проблематика такая есть, но ситуация не катастрофичная. Во-первых, есть процедура индексации цен. Понятно, что процедура не быстрая, существует риск небольших перебоев. Однако для части препаратов аналоги уже производятся в России. Заменить, по крайней мере часть продуктов, возможно. Хотя мне не кажется, что до этого дойдет - скорее всего, компромисс по цене будет найден", - прокомментировал Беспалов.
Однако по некоторым позициям российских аналогов нет - например, вакцина от пневмококковой инфекции, отметил эксперт. "Российских аналогов нет. Производство было локализовано компанией Pfizer, но оно полностью зависит от зарубежных поставок", - сказал он.
Сложности есть и с "Пентаксимом" (комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции). По словам Беспалова, частично его можно заменить, но замена не будет равнозначной, так как придется применять монопрепараты. При этом многие из них также зависят от иностранного сырья.
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ЭкономикаРоссияОбществоПрививкиНиколай Беспалов
 
 
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