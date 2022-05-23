https://ria.ru/20220523/vaktsiny-1790193988.html
Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России
Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России - РИА Новости, 23.05.2022
Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России
Повышение закупочных цен на зарубежные препараты либо выпуск отечественных аналогов помогут России решить проблему с вакцинами, хотя некоторые позиции заменить... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:43
2022-05-23T15:43
2022-05-23T15:43
экономика
россия
общество
прививки
николай беспалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49719/38/497193883_0:203:2785:1769_1920x0_80_0_0_946c63112ab4a45c86f20e1052a4aae4.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Повышение закупочных цен на зарубежные препараты либо выпуск отечественных аналогов помогут России решить проблему с вакцинами, хотя некоторые позиции заменить будет проблематично, сказал РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.Газета "Коммерсант" в понедельник написала, что госзаказчики в апреле-мае не смогли купить зарубежные вакцины для профилактики ряда заболеваний - полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Основные производители - Sanofi, Pfizer и их российские партнеры - отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты стало невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики."Проблематика такая есть, но ситуация не катастрофичная. Во-первых, есть процедура индексации цен. Понятно, что процедура не быстрая, существует риск небольших перебоев. Однако для части препаратов аналоги уже производятся в России. Заменить, по крайней мере часть продуктов, возможно. Хотя мне не кажется, что до этого дойдет - скорее всего, компромисс по цене будет найден", - прокомментировал Беспалов.Однако по некоторым позициям российских аналогов нет - например, вакцина от пневмококковой инфекции, отметил эксперт. "Российских аналогов нет. Производство было локализовано компанией Pfizer, но оно полностью зависит от зарубежных поставок", - сказал он.Сложности есть и с "Пентаксимом" (комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции). По словам Беспалова, частично его можно заменить, но замена не будет равнозначной, так как придется применять монопрепараты. При этом многие из них также зависят от иностранного сырья.
https://ria.ru/20220523/privivki-1790139223.html
https://ria.ru/20220520/ospa-1789820878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49719/38/497193883_77:0:2706:1972_1920x0_80_0_0_289b0ba2105db2cb7a57ac35d3596dd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, общество, прививки, николай беспалов
Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России
Глава RNC Pharma: России придется покупать зарубежные вакцины дороже или выпускать аналоги
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Повышение закупочных цен на зарубежные препараты либо выпуск отечественных аналогов помогут России решить проблему с вакцинами, хотя некоторые позиции заменить будет проблематично, сказал РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Газета "Коммерсант"
в понедельник написала, что госзаказчики в апреле-мае не смогли купить зарубежные вакцины
для профилактики ряда заболеваний - полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Основные производители - Sanofi
, Pfizer и их российские партнеры - отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты стало невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики.
"Проблематика такая есть, но ситуация не катастрофичная. Во-первых, есть процедура индексации цен. Понятно, что процедура не быстрая, существует риск небольших перебоев. Однако для части препаратов аналоги уже производятся в России
. Заменить, по крайней мере часть продуктов, возможно. Хотя мне не кажется, что до этого дойдет - скорее всего, компромисс по цене будет найден", - прокомментировал Беспалов
.
Однако по некоторым позициям российских аналогов нет - например, вакцина от пневмококковой инфекции, отметил эксперт. "Российских аналогов нет. Производство было локализовано компанией Pfizer, но оно полностью зависит от зарубежных поставок", - сказал он.
Сложности есть и с "Пентаксимом" (комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции). По словам Беспалова, частично его можно заменить, но замена не будет равнозначной, так как придется применять монопрепараты. При этом многие из них также зависят от иностранного сырья.