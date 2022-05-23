https://ria.ru/20220523/vaktsiny-1790193988.html

Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России

Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России - РИА Новости, 23.05.2022

Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России

Повышение закупочных цен на зарубежные препараты либо выпуск отечественных аналогов помогут России решить проблему с вакцинами, хотя некоторые позиции заменить... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:43

2022-05-23T15:43

2022-05-23T15:43

экономика

россия

общество

прививки

николай беспалов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49719/38/497193883_0:203:2785:1769_1920x0_80_0_0_946c63112ab4a45c86f20e1052a4aae4.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Повышение закупочных цен на зарубежные препараты либо выпуск отечественных аналогов помогут России решить проблему с вакцинами, хотя некоторые позиции заменить будет проблематично, сказал РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.Газета "Коммерсант" в понедельник написала, что госзаказчики в апреле-мае не смогли купить зарубежные вакцины для профилактики ряда заболеваний - полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Основные производители - Sanofi, Pfizer и их российские партнеры - отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты стало невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики."Проблематика такая есть, но ситуация не катастрофичная. Во-первых, есть процедура индексации цен. Понятно, что процедура не быстрая, существует риск небольших перебоев. Однако для части препаратов аналоги уже производятся в России. Заменить, по крайней мере часть продуктов, возможно. Хотя мне не кажется, что до этого дойдет - скорее всего, компромисс по цене будет найден", - прокомментировал Беспалов.Однако по некоторым позициям российских аналогов нет - например, вакцина от пневмококковой инфекции, отметил эксперт. "Российских аналогов нет. Производство было локализовано компанией Pfizer, но оно полностью зависит от зарубежных поставок", - сказал он.Сложности есть и с "Пентаксимом" (комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции). По словам Беспалова, частично его можно заменить, но замена не будет равнозначной, так как придется применять монопрепараты. При этом многие из них также зависят от иностранного сырья.

https://ria.ru/20220523/privivki-1790139223.html

https://ria.ru/20220520/ospa-1789820878.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, общество, прививки, николай беспалов