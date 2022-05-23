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Украинский националист из батальона "Донбасс" сложил оружие в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790144433.html
Украинский националист из батальона "Донбасс" сложил оружие в ЛНР
Украинский националист из батальона "Донбасс" сложил оружие в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2022
Украинский националист из батальона "Донбасс" сложил оружие в ЛНР
Украинский националист, "ровесник украинской конституции", стрелок нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложил оружие и сдался в плен в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:13
2022-05-23T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинский националист, "ровесник украинской конституции", стрелок нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике."Проводили рекогносцировку местности и при рекогносцировке местности попали на позиции русских солдат. Мне как офицеру главнее всего жизнь личного состава, я не стал ставить жизнь их на какие-то амбиции или какие-то героические поступки. Положить людей – это не героический поступок, спасти людей – это человеческий поступок", - рассказал Закопец РИА Новости. Он уточнил, что с ним добровольно сложили оружие еще шесть украинских военнослужащих.Закопец награжден украинским орденом "За мужество" ІІІ степени и медалью "Защитнику Отчизны", в 2016 году он выступал на торжественном собрании в Верховной Раде по случаю дня конституции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:13 23.05.2022
 
Украинский националист из батальона "Донбасс" сложил оружие в ЛНР

Стрелок украинского нацбатальона "Донбасс" с позывным "Калина" сложил оружие в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Донбасс"
Бойцы батальона Донбасс - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона "Донбасс". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинский националист, "ровесник украинской конституции", стрелок нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике.
"Проводили рекогносцировку местности и при рекогносцировке местности попали на позиции русских солдат. Мне как офицеру главнее всего жизнь личного состава, я не стал ставить жизнь их на какие-то амбиции или какие-то героические поступки. Положить людей – это не героический поступок, спасти людей – это человеческий поступок", - рассказал Закопец РИА Новости. Он уточнил, что с ним добровольно сложили оружие еще шесть украинских военнослужащих.
Боец МВД ЛНР демонстрирует найденную форму украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 20:13Специальная военная операция на Украине
Военнослужащий ЛНР призвал сына, воюющего на стороне Киева, сложить оружие
Закопец награжден украинским орденом "За мужество" ІІІ степени и медалью "Защитнику Отчизны", в 2016 году он выступал на торжественном собрании в Верховной Раде по случаю дня конституции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов привезли в следственный изолятор в Еленовке
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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