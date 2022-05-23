https://ria.ru/20220523/ukraina-1790144433.html

Украинский националист из батальона "Донбасс" сложил оружие в ЛНР

Украинский националист из батальона "Донбасс" сложил оружие в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2022

Украинский националист из батальона "Донбасс" сложил оружие в ЛНР

Украинский националист, "ровесник украинской конституции", стрелок нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложил оружие и сдался в плен в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:13

2022-05-23T13:13

2022-05-23T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинский националист, "ровесник украинской конституции", стрелок нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике."Проводили рекогносцировку местности и при рекогносцировке местности попали на позиции русских солдат. Мне как офицеру главнее всего жизнь личного состава, я не стал ставить жизнь их на какие-то амбиции или какие-то героические поступки. Положить людей – это не героический поступок, спасти людей – это человеческий поступок", - рассказал Закопец РИА Новости. Он уточнил, что с ним добровольно сложили оружие еще шесть украинских военнослужащих.Закопец награжден украинским орденом "За мужество" ІІІ степени и медалью "Защитнику Отчизны", в 2016 году он выступал на торжественном собрании в Верховной Раде по случаю дня конституции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/syn-1790043203.html

украина

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр