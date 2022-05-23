"Аэрофлот" предложит россиянам комплексный туристический продукт
"Аэрофлот" будет перевозить туристов в рамках турпакетов "Библио-Глобуса"
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" заключит соглашение с туроператором "Библио-Глобус" для продажи авиаперевозок на регулярных и чартерных рейсах по России и за рубеж в составе туристических пакетов, говорится в сообщении перевозчика.
"Аэрофлот" выбрал туроператора на заключение соглашения по продаже услуг авиаперевозки, включенных в состав туристических пакетов. По результатам проведенной процедуры запроса цен победило коммерческое предложение туроператора "Библио-Глобус", - говорится в сообщении.
Предметом партнерского соглашения станет продажа и оказание услуг по перевозке на регулярных и чартерных рейсах "Аэрофлота" по целому ряду направлений повышенного туристического спроса, как международных (среди которых Мальдивы, Шри-Ланка, Турция), так и внутрироссийских (связывающих Сочи с региональными центрами, Москвой и Санкт-Петербургом).
"Мы рассматриваем для себя разные подходы к стимулированию потребительского спроса россиян на туристический продукт. При этом для нас крайне важно — его обеспечение на должном уровне надежности и качества. Со своей стороны, "Аэрофлот" готов предложить пассажирам признанный на мировом уровне качественный сервис перелетов по очень комфортным ценам. При этом участие туроператора "Библио-Глобус" упростит путешественникам логистику и организацию всех этапов поездки и позволит с меньшими сомнениями принимать решения о курортном отдыхе", - сказал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что подобные партнерства приобретают особенное значение в период временно ограниченного авиасообщения по ряду направлений.
"Важно, что объявленная в рамках соглашения перевозка захватывает не только столицу, но и другие регионы России, например, Нижегородскую, Омскую, Пермскую, Тюменскую, Свердловскую области, а также Башкирию. Это существенно расширит транспортную доступность черноморских курортов для наших граждан. Мы со своей стороны продолжим совместную работу с Минтрансом и с бизнесом, чтобы таких проектов из разных регионов России запускалось больше, в том числе в рамках нашей чартерной программы", - сказала Догузова.