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"Аэрофлот" предложит россиянам комплексный туристический продукт - РИА Новости, 23.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220523/turisty-1790164025.html
"Аэрофлот" предложит россиянам комплексный туристический продукт
"Аэрофлот" предложит россиянам комплексный туристический продукт - РИА Новости, 23.05.2022
"Аэрофлот" предложит россиянам комплексный туристический продукт
Российская авиакомпания "Аэрофлот" заключит соглашение с туроператором "Библио-Глобус" для продажи авиаперевозок на регулярных и чартерных рейсах по России и за РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:18
2022-05-23T14:18
туризм
зарина догузова
россия
мальдивы
шри-ланка
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
аэрофлот
библио глобус (туроператор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" заключит соглашение с туроператором "Библио-Глобус" для продажи авиаперевозок на регулярных и чартерных рейсах по России и за рубеж в составе туристических пакетов, говорится в сообщении перевозчика.Предметом партнерского соглашения станет продажа и оказание услуг по перевозке на регулярных и чартерных рейсах "Аэрофлота" по целому ряду направлений повышенного туристического спроса, как международных (среди которых Мальдивы, Шри-Ланка, Турция), так и внутрироссийских (связывающих Сочи с региональными центрами, Москвой и Санкт-Петербургом)."Мы рассматриваем для себя разные подходы к стимулированию потребительского спроса россиян на туристический продукт. При этом для нас крайне важно — его обеспечение на должном уровне надежности и качества. Со своей стороны, "Аэрофлот" готов предложить пассажирам признанный на мировом уровне качественный сервис перелетов по очень комфортным ценам. При этом участие туроператора "Библио-Глобус" упростит путешественникам логистику и организацию всех этапов поездки и позволит с меньшими сомнениями принимать решения о курортном отдыхе", - сказал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что подобные партнерства приобретают особенное значение в период временно ограниченного авиасообщения по ряду направлений."Важно, что объявленная в рамках соглашения перевозка захватывает не только столицу, но и другие регионы России, например, Нижегородскую, Омскую, Пермскую, Тюменскую, Свердловскую области, а также Башкирию. Это существенно расширит транспортную доступность черноморских курортов для наших граждан. Мы со своей стороны продолжим совместную работу с Минтрансом и с бизнесом, чтобы таких проектов из разных регионов России запускалось больше, в том числе в рамках нашей чартерной программы", - сказала Догузова.
https://ria.ru/20220519/turoperatory-1789274570.html
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зарина догузова, россия, мальдивы, шри-ланка, федеральное агентство по туризму (ростуризм), аэрофлот, библио глобус (туроператор), новости - туризм
14:18 23.05.2022
 
"Аэрофлот" предложит россиянам комплексный туристический продукт

"Аэрофлот" будет перевозить туристов в рамках турпакетов "Библио-Глобуса"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" заключит соглашение с туроператором "Библио-Глобус" для продажи авиаперевозок на регулярных и чартерных рейсах по России и за рубеж в составе туристических пакетов, говорится в сообщении перевозчика.
"Аэрофлот" выбрал туроператора на заключение соглашения по продаже услуг авиаперевозки, включенных в состав туристических пакетов. По результатам проведенной процедуры запроса цен победило коммерческое предложение туроператора "Библио-Глобус", - говорится в сообщении.
Предметом партнерского соглашения станет продажа и оказание услуг по перевозке на регулярных и чартерных рейсах "Аэрофлота" по целому ряду направлений повышенного туристического спроса, как международных (среди которых Мальдивы, Шри-Ланка, Турция), так и внутрироссийских (связывающих Сочи с региональными центрами, Москвой и Санкт-Петербургом).
"Мы рассматриваем для себя разные подходы к стимулированию потребительского спроса россиян на туристический продукт. При этом для нас крайне важно — его обеспечение на должном уровне надежности и качества. Со своей стороны, "Аэрофлот" готов предложить пассажирам признанный на мировом уровне качественный сервис перелетов по очень комфортным ценам. При этом участие туроператора "Библио-Глобус" упростит путешественникам логистику и организацию всех этапов поездки и позволит с меньшими сомнениями принимать решения о курортном отдыхе", - сказал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что подобные партнерства приобретают особенное значение в период временно ограниченного авиасообщения по ряду направлений.
"Важно, что объявленная в рамках соглашения перевозка захватывает не только столицу, но и другие регионы России, например, Нижегородскую, Омскую, Пермскую, Тюменскую, Свердловскую области, а также Башкирию. Это существенно расширит транспортную доступность черноморских курортов для наших граждан. Мы со своей стороны продолжим совместную работу с Минтрансом и с бизнесом, чтобы таких проектов из разных регионов России запускалось больше, в том числе в рамках нашей чартерной программы", - сказала Догузова.
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ТуризмЗарина ДогузоваРоссияМальдивыШри-ЛанкаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)АэрофлотБиблио Глобус (туроператор)Новости - Туризм
 
 
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