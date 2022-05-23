https://ria.ru/20220523/tsb-1790106134.html

ЦБ опроверг сообщения о возобновлении покупок валюты через посредников

ЦБ опроверг сообщения о возобновлении покупок валюты через посредников - РИА Новости, 23.05.2022

ЦБ опроверг сообщения о возобновлении покупок валюты через посредников

В Банке России РИА Новости опровергли информацию о том, что регулятор возобновил покупку валюты через посредников для контроля над курсом рубля. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:02

2022-05-23T11:02

2022-05-23T12:55

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Банке России РИА Новости опровергли информацию о том, что регулятор возобновил покупку валюты через посредников для контроля над курсом рубля.О том, что регулятор начал скупать валюту для удержания курса рубля от неконтролируемого укрепления, в понедельник написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным издания, ЦБ приобретает валютную выручку у экспортеров с помощью других участников финансового рынка.На открытии торгов на Мосбирже 23 мая рубль укрепляется к основным иностранным валютам, доллар опустился ниже 59 рублей, евро торгуется на уровне 61,7 рубля. За минувшую рабочую неделю доллар подешевел на 4,32 рубля, евро — на 4,35 рубля.В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Как указывают эксперты, дорогая национальная валюта препятствует разгону инфляции и дальнейшему подорожанию импортных товаров, но в то же время сокращает приток ликвидности от экспорта и доходы казны.

https://ria.ru/20220521/rubl-1789899461.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия