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ЦБ опроверг сообщения о возобновлении покупок валюты через посредников - РИА Новости, 23.05.2022
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ЦБ опроверг сообщения о возобновлении покупок валюты через посредников
ЦБ опроверг сообщения о возобновлении покупок валюты через посредников - РИА Новости, 23.05.2022
ЦБ опроверг сообщения о возобновлении покупок валюты через посредников
В Банке России РИА Новости опровергли информацию о том, что регулятор возобновил покупку валюты через посредников для контроля над курсом рубля. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:02
2022-05-23T12:55
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Банке России РИА Новости опровергли информацию о том, что регулятор возобновил покупку валюты через посредников для контроля над курсом рубля.О том, что регулятор начал скупать валюту для удержания курса рубля от неконтролируемого укрепления, в понедельник написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным издания, ЦБ приобретает валютную выручку у экспортеров с помощью других участников финансового рынка.На открытии торгов на Мосбирже 23 мая рубль укрепляется к основным иностранным валютам, доллар опустился ниже 59 рублей, евро торгуется на уровне 61,7 рубля. За минувшую рабочую неделю доллар подешевел на 4,32 рубля, евро — на 4,35 рубля.В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Как указывают эксперты, дорогая национальная валюта препятствует разгону инфляции и дальнейшему подорожанию импортных товаров, но в то же время сокращает приток ликвидности от экспорта и доходы казны.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
11:02 23.05.2022 (обновлено: 12:55 23.05.2022)
 
ЦБ опроверг сообщения о возобновлении покупок валюты через посредников

Центробанк России опроверг сообщения СМИ о возобновлении покупок валюты через посредников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Банке России РИА Новости опровергли информацию о том, что регулятор возобновил покупку валюты через посредников для контроля над курсом рубля.
"Эта информация не соответствует действительности", — сообщили агентству в пресс-службе ЦБ.
О том, что регулятор начал скупать валюту для удержания курса рубля от неконтролируемого укрепления, в понедельник написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным издания, ЦБ приобретает валютную выручку у экспортеров с помощью других участников финансового рынка.
На открытии торгов на Мосбирже 23 мая рубль укрепляется к основным иностранным валютам, доллар опустился ниже 59 рублей, евро торгуется на уровне 61,7 рубля. За минувшую рабочую неделю доллар подешевел на 4,32 рубля, евро — на 4,35 рубля.
В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Как указывают эксперты, дорогая национальная валюта препятствует разгону инфляции и дальнейшему подорожанию импортных товаров, но в то же время сокращает приток ликвидности от экспорта и доходы казны.
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