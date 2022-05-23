11:02 23.05.2022 (обновлено: 12:55 23.05.2022)
ЦБ опроверг сообщения о возобновлении покупок валюты через посредников
Центробанк России опроверг сообщения СМИ о возобновлении покупок валюты через посредников
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Банке России РИА Новости опровергли информацию о том, что регулятор возобновил покупку валюты через посредников для контроля над курсом рубля.
"Эта информация не соответствует действительности", — сообщили агентству в пресс-службе ЦБ.
О том, что регулятор начал скупать валюту для удержания курса рубля от неконтролируемого укрепления, в понедельник написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным издания, ЦБ приобретает валютную выручку у экспортеров с помощью других участников финансового рынка.
На открытии торгов на Мосбирже 23 мая рубль укрепляется к основным иностранным валютам, доллар опустился ниже 59 рублей, евро торгуется на уровне 61,7 рубля. За минувшую рабочую неделю доллар подешевел на 4,32 рубля, евро — на 4,35 рубля.
В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Как указывают эксперты, дорогая национальная валюта препятствует разгону инфляции и дальнейшему подорожанию импортных товаров, но в то же время сокращает приток ликвидности от экспорта и доходы казны.