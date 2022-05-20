https://ria.ru/20220520/rubl-1789818717.html

"Это не предел": почему дорожает рубль

"Это не предел": почему дорожает рубль - РИА Новости, 20.05.2022

"Это не предел": почему дорожает рубль

Доллар на бирже упал до 58 рублей, евро — дешевле 60. Российская валюта укрепляется с середины марта и обновила максимумы. Несмотря на сложную ситуацию в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:33

2022-05-20T19:33

2022-05-20T20:11

экономика

рубль

доллар

евро

московская биржа

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доллар на бирже упал до 58 рублей, евро — дешевле 60. Российская валюта укрепляется с середины марта и обновила максимумы. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, летом ждут вторую мощную волну роста. РИА Новости разбиралось в ситуации с экспертами.Валютные ограниченияАналитики прежде всего указывают на сугубо технические факторы. В первую очередь, ниже 60 рублей упали так называемые маржинколы участников рынка.То есть для сокращения убытков по открытым позициям им понадобилось продать валюту и купить рубли, поясняет трейдер Артем Звездин.Тренд на укрепление национальной валюты наметился вскоре после весеннего обвала. Во второй половине марта рубль продемонстрировал невероятную в сложившейся ситуации устойчивость и почти полностью отыграл потери."Иностранные владельцы российских ценных бумаг не могут их продать. Действуют ограничения на покупку, снятие со счетов и перечисление иностранных валют российскими компаниями и физлицами. Сильно сократились импорт и потребность в валюте из-за санкций и ухода из страны многих зарубежных фирм. Россияне теперь меньше ездят за границу", — объясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Продажа выручки, налоги и газПри этом экспортеры обязаны реализовать 80 процентов валютных поступлений за рубли. К этому добавляются грядущие налоговые выплаты компаний, пик которых приходится на 25-27 мая. Налоги — в рублях, надо дополнительно продавать валюту. Общая сумма может превысить 1,1 триллиона рублей, и это обеспечивает излишек долларового предложения."Таким образом, сохраняется нерыночное положение, когда приток валюты на бирже высок, а спрос относительно мал. Вот рубль и демонстрирует рост — парадоксальный в таком кризисе", — уточняет Гойхман.К тому же европейские компании вынудили платить за газ в рублях. Уже около половины из 54 иностранных партнеров "Газпрома" открыли счета для соответствующих операций в Газпромбанке, некоторые провели первые платежи.Наконец, рубль поддерживает дорогая нефть.Вторая волнаЛетом возможна вторая волна укрепления, вплоть до 50 рублей за доллар, прогнозирует стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.Но не в ближайшие недели. Дело в том, что в июне будут погашать трехмесячные депозиты, открытые в марте по высоким ставкам (тогда они выросли на 2,6 триллиона рублей, прежде всего за счет сокращения средств на текущих счетах на два триллиона), говорит эксперт."Кроме того, спрос на валюту со стороны физлиц наверняка резко вырастет, что окажет определенное давление. В марте россияне продали валюты на 570 миллиардов рублей, и в июне спрос может быть сопоставимым", — добавляет он.Слишком дорогойОднако слишком укрепиться рублю не дадут. Сильный рубль препятствует разгону инфляции, дальнейшему подорожанию импортных товаров, материалов, комплектующих. С другой стороны — сокращает приток ликвидности от экспорта, доходы бюджета и экспортеров.В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Падение ниже этого уровня лишает казну дополнительных доходов. Поэтому власти начнут воздействовать на финансовый рынок.В частности, снизят норму обязательной продажи валютной выручки с 80 процентов до 50 для сырьевых экспортеров и обнулят для несырьевых.Но к тому времени в действие должны вступить фундаментальные факторы, которые поддержат курс. В частности, частичное восстановление импорта — в том числе за счет альтернативных каналов ("параллельного"), добавляет финансист Константин Рыбаков.Таким образом, в среднесрочной перспективе, до конца года, рубль, скорее всего, откатится к целевым 70-72 рублям за доллар — более благоприятным для бюджета.

https://ria.ru/20220520/rubl-1789667889.html

https://ria.ru/20220419/vyruchka-1784383252.html

https://ria.ru/20220520/dollar-1789722722.html

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2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, рубль, доллар, евро, московская биржа