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"Это не предел": почему дорожает рубль - РИА Новости, 20.05.2022
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"Это не предел": почему дорожает рубль
"Это не предел": почему дорожает рубль - РИА Новости, 20.05.2022
"Это не предел": почему дорожает рубль
Доллар на бирже упал до 58 рублей, евро — дешевле 60. Российская валюта укрепляется с середины марта и обновила максимумы. Несмотря на сложную ситуацию в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:33
2022-05-20T20:11
экономика
рубль
доллар
евро
московская биржа
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доллар на бирже упал до 58 рублей, евро — дешевле 60. Российская валюта укрепляется с середины марта и обновила максимумы. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, летом ждут вторую мощную волну роста. РИА Новости разбиралось в ситуации с экспертами.Валютные ограниченияАналитики прежде всего указывают на сугубо технические факторы. В первую очередь, ниже 60 рублей упали так называемые маржинколы участников рынка.То есть для сокращения убытков по открытым позициям им понадобилось продать валюту и купить рубли, поясняет трейдер Артем Звездин.Тренд на укрепление национальной валюты наметился вскоре после весеннего обвала. Во второй половине марта рубль продемонстрировал невероятную в сложившейся ситуации устойчивость и почти полностью отыграл потери."Иностранные владельцы российских ценных бумаг не могут их продать. Действуют ограничения на покупку, снятие со счетов и перечисление иностранных валют российскими компаниями и физлицами. Сильно сократились импорт и потребность в валюте из-за санкций и ухода из страны многих зарубежных фирм. Россияне теперь меньше ездят за границу", — объясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Продажа выручки, налоги и газПри этом экспортеры обязаны реализовать 80 процентов валютных поступлений за рубли. К этому добавляются грядущие налоговые выплаты компаний, пик которых приходится на 25-27 мая. Налоги — в рублях, надо дополнительно продавать валюту. Общая сумма может превысить 1,1 триллиона рублей, и это обеспечивает излишек долларового предложения."Таким образом, сохраняется нерыночное положение, когда приток валюты на бирже высок, а спрос относительно мал. Вот рубль и демонстрирует рост — парадоксальный в таком кризисе", — уточняет Гойхман.К тому же европейские компании вынудили платить за газ в рублях. Уже около половины из 54 иностранных партнеров "Газпрома" открыли счета для соответствующих операций в Газпромбанке, некоторые провели первые платежи.Наконец, рубль поддерживает дорогая нефть.Вторая волнаЛетом возможна вторая волна укрепления, вплоть до 50 рублей за доллар, прогнозирует стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.Но не в ближайшие недели. Дело в том, что в июне будут погашать трехмесячные депозиты, открытые в марте по высоким ставкам (тогда они выросли на 2,6 триллиона рублей, прежде всего за счет сокращения средств на текущих счетах на два триллиона), говорит эксперт."Кроме того, спрос на валюту со стороны физлиц наверняка резко вырастет, что окажет определенное давление. В марте россияне продали валюты на 570 миллиардов рублей, и в июне спрос может быть сопоставимым", — добавляет он.Слишком дорогойОднако слишком укрепиться рублю не дадут. Сильный рубль препятствует разгону инфляции, дальнейшему подорожанию импортных товаров, материалов, комплектующих. С другой стороны — сокращает приток ликвидности от экспорта, доходы бюджета и экспортеров.В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Падение ниже этого уровня лишает казну дополнительных доходов. Поэтому власти начнут воздействовать на финансовый рынок.В частности, снизят норму обязательной продажи валютной выручки с 80 процентов до 50 для сырьевых экспортеров и обнулят для несырьевых.Но к тому времени в действие должны вступить фундаментальные факторы, которые поддержат курс. В частности, частичное восстановление импорта — в том числе за счет альтернативных каналов ("параллельного"), добавляет финансист Константин Рыбаков.Таким образом, в среднесрочной перспективе, до конца года, рубль, скорее всего, откатится к целевым 70-72 рублям за доллар — более благоприятным для бюджета.
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Наталья Дембинская
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экономика, рубль, доллар, евро, московская биржа
19:33 20.05.2022 (обновлено: 20:11 20.05.2022)
 

"Это не предел": почему дорожает рубль

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доллар на бирже упал до 58 рублей, евро — дешевле 60. Российская валюта укрепляется с середины марта и обновила максимумы. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, летом ждут вторую мощную волну роста. РИА Новости разбиралось в ситуации с экспертами.

Валютные ограничения

Аналитики прежде всего указывают на сугубо технические факторы. В первую очередь, ниже 60 рублей упали так называемые маржинколы участников рынка.
То есть для сокращения убытков по открытым позициям им понадобилось продать валюту и купить рубли, поясняет трейдер Артем Звездин.
Тренд на укрепление национальной валюты наметился вскоре после весеннего обвала. Во второй половине марта рубль продемонстрировал невероятную в сложившейся ситуации устойчивость и почти полностью отыграл потери.

Нынешний рост во многом искусственный, отечественной денежной единице, чтобы поддержать в условиях беспрецедентных санкций, временно создали тепличные условия. ЦБ ограничил движение капитала, валютообменные операции. Нерезидентам запретили продажу активов.

"Иностранные владельцы российских ценных бумаг не могут их продать. Действуют ограничения на покупку, снятие со счетов и перечисление иностранных валют российскими компаниями и физлицами. Сильно сократились импорт и потребность в валюте из-за санкций и ухода из страны многих зарубежных фирм. Россияне теперь меньше ездят за границу", — объясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
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Продажа выручки, налоги и газ

При этом экспортеры обязаны реализовать 80 процентов валютных поступлений за рубли. К этому добавляются грядущие налоговые выплаты компаний, пик которых приходится на 25-27 мая. Налоги — в рублях, надо дополнительно продавать валюту. Общая сумма может превысить 1,1 триллиона рублей, и это обеспечивает излишек долларового предложения.
"Таким образом, сохраняется нерыночное положение, когда приток валюты на бирже высок, а спрос относительно мал. Вот рубль и демонстрирует рост — парадоксальный в таком кризисе", — уточняет Гойхман.
К тому же европейские компании вынудили платить за газ в рублях. Уже около половины из 54 иностранных партнеров "Газпрома" открыли счета для соответствующих операций в Газпромбанке, некоторые провели первые платежи.
Наконец, рубль поддерживает дорогая нефть.
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Вторая волна

Летом возможна вторая волна укрепления, вплоть до 50 рублей за доллар, прогнозирует стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.
Но не в ближайшие недели. Дело в том, что в июне будут погашать трехмесячные депозиты, открытые в марте по высоким ставкам (тогда они выросли на 2,6 триллиона рублей, прежде всего за счет сокращения средств на текущих счетах на два триллиона), говорит эксперт.
"Кроме того, спрос на валюту со стороны физлиц наверняка резко вырастет, что окажет определенное давление. В марте россияне продали валюты на 570 миллиардов рублей, и в июне спрос может быть сопоставимым", — добавляет он.

После насыщения повышенного спроса физлиц к середине июня укрепление рубля возобновится, особенно если экспорт останется высоким. В конце второго квартала и начале третьего не исключен курс порядка 50 за доллар.

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Слишком дорогой

Однако слишком укрепиться рублю не дадут. Сильный рубль препятствует разгону инфляции, дальнейшему подорожанию импортных товаров, материалов, комплектующих. С другой стороны — сокращает приток ликвидности от экспорта, доходы бюджета и экспортеров.
В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Падение ниже этого уровня лишает казну дополнительных доходов. Поэтому власти начнут воздействовать на финансовый рынок.
В частности, снизят норму обязательной продажи валютной выручки с 80 процентов до 50 для сырьевых экспортеров и обнулят для несырьевых.

"Вероятно и стимулирование ЦБ покупки валюты госбанками, импортерами в ближайшие месяцы, по мере исчерпания запасов импортных товаров и комплектующих в торговле и на производстве. Тогда возвращение к 70-75 за доллар неизбежно", — рассуждает Гойхман.

Но к тому времени в действие должны вступить фундаментальные факторы, которые поддержат курс. В частности, частичное восстановление импорта — в том числе за счет альтернативных каналов ("параллельного"), добавляет финансист Константин Рыбаков.
Таким образом, в среднесрочной перспективе, до конца года, рубль, скорее всего, откатится к целевым 70-72 рублям за доллар — более благоприятным для бюджета.
 
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