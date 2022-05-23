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Пушилин сообщил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/tribunal-1790128834.html
Пушилин сообщил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками
Пушилин сообщил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками - РИА Новости, 23.05.2022
Пушилин сообщил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками
Власти Донецкой Народной Республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на "Азовстали" бойцами ВСУ и иностранными наемниками, заявил глава ДНР РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:26
2022-05-23T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
мариуполь
батальон "азов"
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на "Азовстали" бойцами ВСУ и иностранными наемниками, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он не исключил, что могут пройти промежуточные суды "по примеру того, как это происходило после Великой Отечественной войны".В свою очередь, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил журналистам, что подобный трибунал над пленными "наверное" необходим.Минобороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России открыты уголовные дела.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, батальон "азов"
12:26 23.05.2022 (обновлено: 13:42 23.05.2022)
 
Пушилин сообщил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками

Пушилин: пленные с "Азовстали" находятся в ДНР, их будет судить международный трибунал

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками "Азова"
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками Азова - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками "Азова"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на "Азовстали" бойцами ВСУ и иностранными наемниками, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается пленных, с ними проводится соответствующая работа профильными ведомствами. Что касается иностранных наемников и иностранцев в их составе, информация будет опубликована позже. Что касается в дальнейшем их судьбы, тут все абсолютно очевидно: они сейчас содержатся на территории ДНР, в дальнейшем планируется проведение международного трибунала, сейчас подготавливаются соответствующие документы, прописывается устав трибунала", — сообщил руководитель республики.
Он не исключил, что могут пройти промежуточные суды "по примеру того, как это происходило после Великой Отечественной войны".
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил журналистам, что подобный трибунал над пленными "наверное" необходим.
Российские саперы разминируют "Азовсталь"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

Саперы батальона Восток Народной милиции ДНР подрывают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
1 из 12

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 12

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Мины, найденные на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
3 из 12

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

Выход из тоннеля на территории комбината Азовсталь, из которого в прошедшие дни выходили украинские военнослужащие и боевики нацбатальона Азов, сдававшиеся в плен
4 из 12

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специалисты ведут инженерную разведку.

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР на территории комбината Азовсталь
5 из 12

Специалисты ведут инженерную разведку.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

Осколок боеприпаса на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
6 из 12

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 12

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
8 из 12

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 12

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
10 из 12

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
11 из 12

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
12 из 12

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 12

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 12

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 12

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Специалисты ведут инженерную разведку.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 12

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 12

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Минобороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России открыты уголовные дела.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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