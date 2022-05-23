Пушилин сообщил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками

Пушилин: пленные с "Азовстали" находятся в ДНР, их будет судить международный трибунал
Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.
Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.
За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.
За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.
Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.
Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.
Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.
Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.
К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.
К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.
Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.
Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.
Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.
Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.
Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.
Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.
Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.
Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.
С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".
С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".
Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.
За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.
Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.
Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.
К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.
Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.
Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.
Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.
Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.
С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".