https://ria.ru/20220523/tribunal-1790128834.html

Пушилин сообщил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками

Пушилин сообщил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками - РИА Новости, 23.05.2022

Пушилин сообщил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками

Власти Донецкой Народной Республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на "Азовстали" бойцами ВСУ и иностранными наемниками, заявил глава ДНР РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:26

2022-05-23T12:26

2022-05-23T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

мариуполь

батальон "азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789104270_0:251:3192:2047_1920x0_80_0_0_4f2ac5cce68b0a323d93dc35322acb9e.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на "Азовстали" бойцами ВСУ и иностранными наемниками, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он не исключил, что могут пройти промежуточные суды "по примеру того, как это происходило после Великой Отечественной войны".В свою очередь, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил журналистам, что подобный трибунал над пленными "наверное" необходим.Минобороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России открыты уголовные дела.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, батальон "азов"