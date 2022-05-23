https://ria.ru/20220523/time-1790267294.html
Time включил Путина и Зеленского в список ста самых влиятельных персон года
Time включил Путина и Зеленского в список ста самых влиятельных персон года - РИА Новости, 23.05.2022
Time включил Путина и Зеленского в список ста самых влиятельных персон года
Американский журнал Time включил Владимира Путина и Владимира Зеленского в список ста самых влиятельных людей 2022 года. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:58
2022-05-23T20:58
2022-05-23T21:01
джо байден
сша
владимир зеленский
time (журнал)
владимир путин
алексей навальный
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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Американский журнал Time включил Владимира Путина и Владимира Зеленского в список ста самых влиятельных людей 2022 года.При этом, несмотря на заявления о приверженности справедливым принципам журналистики, журнал поручил представить Путина его критику, а Зеленского - его стороннику и покровителю. Статью-представление для Зеленского написал президент США Джо Байден, а для Путина журнал заказал статью у Алексея Навального.Байден назвал Зеленского лидером, "достойным храбрости и стойкости" украинцев, и поставил ему в заслугу то, что тот своим примером якобы вдохновил "нации свободного мира".Навальный предположил, что истинная миссия Путина состоит в том, чтобы быть всем уроком – от мировых лидеров до рядовых граждан. "Он особенно в этом преуспел в 2022 году", - сказано в его статье.Сотню самых влиятельных персоналий журнал выбирал по категориям лидеры, титаны, пионеры, инноваторы, иконы и деятели искусства.
https://ria.ru/20220520/opros-1789686386.html
https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789803691.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, владимир зеленский, time (журнал), владимир путин, алексей навальный
20:58 23.05.2022 (обновлено: 21:01 23.05.2022)
Time включил Путина и Зеленского в список ста самых влиятельных персон года
Time включил Путина и Зеленского в список ста самых влиятельных персон 2022 года