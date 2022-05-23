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В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года - РИА Новости, 23.05.2022
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В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года
В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года - РИА Новости, 23.05.2022
В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года
Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря существенному замедлению инфляции, заявил зампред регулятора... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:28
2022-05-23T13:32
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
ключевая ставка
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря существенному замедлению инфляции, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году."Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен, действительно, существенно замедляется, быстрее, чем это происходило в 2015 году. Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - заявил он журналистам в Госдуме.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, ключевая ставка
13:28 23.05.2022 (обновлено: 13:32 23.05.2022)
 
В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года

Зампред ЦБ Заботкин допустил снижение ключевой ставки до конца года

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря существенному замедлению инфляции, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.
"Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен, действительно, существенно замедляется, быстрее, чем это происходило в 2015 году. Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - заявил он журналистам в Госдуме.
Александр Галушка - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 12:04
Галушка призвал снизить ключевую ставку сразу до трех процентов
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФКлючевая ставка
 
 
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