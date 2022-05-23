https://ria.ru/20220523/stavka-1790148759.html

В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года

В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года - РИА Новости, 23.05.2022

В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря существенному замедлению инфляции, заявил зампред регулятора... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:28

2022-05-23T13:28

2022-05-23T13:32

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

ключевая ставка

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря существенному замедлению инфляции, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году."Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен, действительно, существенно замедляется, быстрее, чем это происходило в 2015 году. Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - заявил он журналистам в Госдуме.

https://ria.ru/20220523/stavka-1790121318.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, ключевая ставка