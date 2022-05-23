https://ria.ru/20220523/smesi-1790097838.html

В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей

В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей - РИА Новости, 23.05.2022

В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения из-за нехватки детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:28

2022-05-23T10:28

2022-05-23T11:45

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НЬЮ-ЙОРК, 23 мая — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения из-за нехватки детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition.Мэр также пообещал матерям и семьям сделать "все, что в его силах", чтобы помочь им в этот период.Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы молочных смесей для новорожденных.Нынешний дефицит оценивают в 40-50 процентов от потребностей американского рынка. Он образовался после закрытия производственной линии компании Abbott, одного из крупнейших поставщиков детских смесей в США, которую регулирующие органы заподозрили в заражении болезнетворными бактериями.Как уточнил экономический советник Белого дома Брайан Диз, возобновить производство планируется примерно через месяц. Чиновник также пообещал заняться демонополизацией рынка детского питания, который сейчас на 90 процентов контролируется тремя компаниями.

https://ria.ru/20220522/ssha-1789996161.html

https://ria.ru/20220519/pitanie-1789492274.html

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Ольга Маркова

в мире, карин жан-пьер, нью-йорк (город), сша, европа