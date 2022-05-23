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Казахстан заморозил счета "дочек" трех российских банков - РИА Новости, 23.05.2022
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Казахстан заморозил счета "дочек" трех российских банков
Казахстан заморозил счета "дочек" трех российских банков - РИА Новости, 23.05.2022
Казахстан заморозил счета "дочек" трех российских банков
Счета на сумму почти 21,5 миллиона долларов заморожены в казахстанских дочерних банках Сбербанка, "Альфа-Банка" и ВТБ, сообщила председатель Агентства... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:00
2022-05-23T20:08
экономика
россия
украина
альфа-банк
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в мире
санкции
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НУР-СУЛТАН, 23 мая - РИА Новости. Счета на сумму почти 21,5 миллиона долларов заморожены в казахстанских дочерних банках Сбербанка, "Альфа-Банка" и ВТБ, сообщила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова."На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ (дочерний банк - ред.) АО "Сбербанк", ДБ АО "Альфа-Банк" и ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)". В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 миллиарда тенге", - сообщила она, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса об объемах замороженных средств физических и юридических лиц с начала введения антироссийских санкций в отношении этих банков.В частности, по дочерним банкам Сбербанка заблокированы счета на 2,7 миллиарда тенге (6,3 миллиона долларов), "Альфа-Банка" - на 6,2 миллиарда тенге (14,5 миллиона долларов), ВТБ - на 0,3 миллиарда тенге (700 тысяч долларов), пояснила глава ведомства.Кроме того, Абылкасымова сообщила, что зарубежные банки заблокировали платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам "дочки" Сбербанка на сумму 2,9 миллиарда тенге (6,7 миллиона долларов), платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам "дочки" "Альфа-Банка" - на сумму 3,9 миллиарда тенге (9,1 миллиона долларов)."В настоящее время новым акционером банка ("Альфа-Банка" - ред.) в лице АО "Банк ЦентрКредит" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран. По клиентам ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платежных и переводных операций", - отметила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Западные страны в ответ ввели множество санкций, в том числе под блокирующие санкции иностранных государств попали Сбербанк, "Альфа-Банк" и ВТБ.
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экономика, россия, украина, альфа-банк, сбербанк россии, втб, в мире, санкции, санкции в отношении россии, казахстан, банки
10:00 23.05.2022 (обновлено: 20:08 23.05.2022)
 
Казахстан заморозил счета "дочек" трех российских банков

Казахстан заморозил 21,5 миллиона долларов на счетах "дочек" Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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НУР-СУЛТАН, 23 мая - РИА Новости. Счета на сумму почти 21,5 миллиона долларов заморожены в казахстанских дочерних банках Сбербанка, "Альфа-Банка" и ВТБ, сообщила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.
"На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ (дочерний банк - ред.) АО "Сбербанк", ДБ АО "Альфа-Банк" и ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)". В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 миллиарда тенге", - сообщила она, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса об объемах замороженных средств физических и юридических лиц с начала введения антироссийских санкций в отношении этих банков.
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В частности, по дочерним банкам Сбербанка заблокированы счета на 2,7 миллиарда тенге (6,3 миллиона долларов), "Альфа-Банка" - на 6,2 миллиарда тенге (14,5 миллиона долларов), ВТБ - на 0,3 миллиарда тенге (700 тысяч долларов), пояснила глава ведомства.
Кроме того, Абылкасымова сообщила, что зарубежные банки заблокировали платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам "дочки" Сбербанка на сумму 2,9 миллиарда тенге (6,7 миллиона долларов), платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам "дочки" "Альфа-Банка" - на сумму 3,9 миллиарда тенге (9,1 миллиона долларов).
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"В настоящее время новым акционером банка ("Альфа-Банка" - ред.) в лице АО "Банк ЦентрКредит" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран. По клиентам ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платежных и переводных операций", - отметила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Западные страны в ответ ввели множество санкций, в том числе под блокирующие санкции иностранных государств попали Сбербанк, "Альфа-Банк" и ВТБ.
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