https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790259729.html

Казахстан заморозил счета "дочек" трех российских банков

Казахстан заморозил счета "дочек" трех российских банков - РИА Новости, 23.05.2022

Казахстан заморозил счета "дочек" трех российских банков

Счета на сумму почти 21,5 миллиона долларов заморожены в казахстанских дочерних банках Сбербанка, "Альфа-Банка" и ВТБ, сообщила председатель Агентства... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:00

2022-05-23T10:00

2022-05-23T20:08

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НУР-СУЛТАН, 23 мая - РИА Новости. Счета на сумму почти 21,5 миллиона долларов заморожены в казахстанских дочерних банках Сбербанка, "Альфа-Банка" и ВТБ, сообщила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова."На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ (дочерний банк - ред.) АО "Сбербанк", ДБ АО "Альфа-Банк" и ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)". В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 миллиарда тенге", - сообщила она, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса об объемах замороженных средств физических и юридических лиц с начала введения антироссийских санкций в отношении этих банков.В частности, по дочерним банкам Сбербанка заблокированы счета на 2,7 миллиарда тенге (6,3 миллиона долларов), "Альфа-Банка" - на 6,2 миллиарда тенге (14,5 миллиона долларов), ВТБ - на 0,3 миллиарда тенге (700 тысяч долларов), пояснила глава ведомства.Кроме того, Абылкасымова сообщила, что зарубежные банки заблокировали платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам "дочки" Сбербанка на сумму 2,9 миллиарда тенге (6,7 миллиона долларов), платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам "дочки" "Альфа-Банка" - на сумму 3,9 миллиарда тенге (9,1 миллиона долларов)."В настоящее время новым акционером банка ("Альфа-Банка" - ред.) в лице АО "Банк ЦентрКредит" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран. По клиентам ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платежных и переводных операций", - отметила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Западные страны в ответ ввели множество санкций, в том числе под блокирующие санкции иностранных государств попали Сбербанк, "Альфа-Банк" и ВТБ.

https://ria.ru/20220523/zakon-1790092613.html

https://ria.ru/20220522/aktivy-1790047056.html

https://ria.ru/20220522/sanktsii-1790051180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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