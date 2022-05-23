https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790126665.html

В Госдуме одобрили проект о наказании за исполнение антироссийских санкций

В Госдуме одобрили проект о наказании за исполнение антироссийских санкций - РИА Новости, 23.05.2022

В Госдуме одобрили проект о наказании за исполнение антироссийских санкций

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовать принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:20

2022-05-23T12:20

2022-05-23T12:20

андрей турчак

андрей клишас

павел крашенинников

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовать принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций.Проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", предусматривающую уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.Так, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций деяния будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Верховный суд в своем отзыве, приложенному к документам, не высказал замечаний и предложений к законопроекту.Как следует из календаря рассмотрения вопросов палаты, проект могут рассмотреть на заседании 9 июня.Авторами инициативы выступили сенаторы Совфеда Андрей Турчак, Андрей Клишас, Ирина Рукавашникова, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.

https://ria.ru/20220523/zakonoproekt-1790120667.html

https://ria.ru/20220520/pensiya-1789754921.html

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андрей турчак, андрей клишас, павел крашенинников, совет федерации рф, госдума рф, россия