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В Госдуме одобрили проект о наказании за исполнение антироссийских санкций - РИА Новости, 23.05.2022
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В Госдуме одобрили проект о наказании за исполнение антироссийских санкций
В Госдуме одобрили проект о наказании за исполнение антироссийских санкций - РИА Новости, 23.05.2022
В Госдуме одобрили проект о наказании за исполнение антироссийских санкций
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовать принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:20
2022-05-23T12:20
андрей турчак
андрей клишас
павел крашенинников
совет федерации рф
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовать принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций.Проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", предусматривающую уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.Так, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций деяния будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Верховный суд в своем отзыве, приложенному к документам, не высказал замечаний и предложений к законопроекту.Как следует из календаря рассмотрения вопросов палаты, проект могут рассмотреть на заседании 9 июня.Авторами инициативы выступили сенаторы Совфеда Андрей Турчак, Андрей Клишас, Ирина Рукавашникова, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.
https://ria.ru/20220523/zakonoproekt-1790120667.html
https://ria.ru/20220520/pensiya-1789754921.html
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андрей турчак, андрей клишас, павел крашенинников, совет федерации рф, госдума рф, россия
12:20 23.05.2022
 
В Госдуме одобрили проект о наказании за исполнение антироссийских санкций

Комитет Госдумы одобрил проект о десяти годах колонии за исполнение антироссийских санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовать принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций.
Проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", предусматривающую уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.
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Так, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций деяния будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Верховный суд в своем отзыве, приложенному к документам, не высказал замечаний и предложений к законопроекту.
Как следует из календаря рассмотрения вопросов палаты, проект могут рассмотреть на заседании 9 июня.
Авторами инициативы выступили сенаторы Совфеда Андрей Турчак, Андрей Клишас, Ирина Рукавашникова, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.
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