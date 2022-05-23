https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790068410.html
Глава МИД Мали: санкции Запада против России ударили по бедным странам
Глава МИД Мали: санкции Запада против России ударили по бедным странам - РИА Новости, 23.05.2022
Глава МИД Мали: санкции Запада против России ударили по бедным странам
Антироссийские санкции Запада парализовали экономическую систему, это уже ударило по бедным странам и ухудшит глобальную экономическую ситуацию, спровоцировав... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T05:33
2022-05-23T05:33
2022-05-23T10:25
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции Запада парализовали экономическую систему, это уже ударило по бедным странам и ухудшит глобальную экономическую ситуацию, спровоцировав продовольственный кризис, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.Министр отметил, что Мали столкнулась с дефицитом пшеницы на рынке, поскольку крупнейшими производителями являются Россия и Украина, а потребителями — бедные страны третьего мира. "То есть бедные граждане, у которых не было достаточно денег, чтобы купить эти продукты, даже не могут их найти на рынке. Мы считаем, что это ухудшит глобальную экономическую ситуацию", - пояснил Диоп.Он подчеркнул, что любые санкции не являются решением проблемы, а только усложняют ситуацию.По его словам, от продовольственного кризиса, который угрожает в первую очередь населению беднейших стран мира, могут пострадать больше людей, чем от терактов."Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности: террористы убивают много людей. Но по статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками. Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство", - заключил Диоп.Он подчеркнул, что многие люди фактически будут "приговорены к смертной казни", потому что их лишают доступа к продуктам питания, и даже поток продовольственной и гуманитарной помощи не спасет ситуацию, потому что международные финансовые, экономические и торговые связи сильно нарушены.Ранее посол по особым поручениям МИД Олег Озеров заявил РИА Новости, что ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, предупредил что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине грозит ростом цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220520/zerno-1789769282.html
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Диоп: "Санкции только усложняют ситуацию"
Санкции против России повлияют на продовольственную безопасность в мире, в результате пострадает больше людей, чем от терроризма, заявил РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
2022-05-23T05:33
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мали, россия, сша
05:33 23.05.2022 (обновлено: 10:25 23.05.2022)
Глава МИД Мали: санкции Запада против России ударили по бедным странам
Глава МИД Мали Диоп заявил, что санкции Запада против России ударили по бедным странам
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции Запада парализовали экономическую систему, это уже ударило по бедным странам и ухудшит глобальную экономическую ситуацию, спровоцировав продовольственный кризис, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Сейчас мы только начали оценку всей ситуации (впоследствии введения санкций против РФ). Но уже можно отметить, что цены на все продукты выросли... Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения", - сказал он.
Министр отметил, что Мали столкнулась с дефицитом пшеницы на рынке, поскольку крупнейшими производителями являются Россия и Украина, а потребителями — бедные страны третьего мира. "То есть бедные граждане, у которых не было достаточно денег, чтобы купить эти продукты, даже не могут их найти на рынке. Мы считаем, что это ухудшит глобальную экономическую ситуацию", - пояснил Диоп.
Он подчеркнул, что любые санкции не являются решением проблемы, а только усложняют ситуацию.
"Мы видим готовность России помочь Мали справиться с этой ситуацией и ценим эти усилия по обеспечению Мали доступа к зерну, удобрениям и другим ресурсам. Вне зависимости от воли Мали западные санкции в целом влияют на всех. Очевидно, что это повлияет на продовольственную ситуацию в мире", - добавил глава МИД Мали.
По его словам, от продовольственного кризиса, который угрожает в первую очередь населению беднейших стран мира, могут пострадать больше людей, чем от терактов.
"Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности: террористы убивают много людей. Но по статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками. Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство", - заключил Диоп.
Он подчеркнул, что многие люди фактически будут "приговорены к смертной казни", потому что их лишают доступа к продуктам питания, и даже поток продовольственной и гуманитарной помощи не спасет ситуацию, потому что международные финансовые, экономические и торговые связи сильно нарушены.
Ранее посол по особым поручениям МИД Олег Озеров
заявил РИА Новости, что ряд африканских стран запросил у Москвы
помощь с поставкой удобрений и продовольствия.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России
из-за ситуации на Украине
. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
, говоря о последствиях санкций, предупредил что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН
Томсон Пири, ситуация на Украине грозит ростом цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря
является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.