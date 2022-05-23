https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790068410.html

Глава МИД Мали: санкции Запада против России ударили по бедным странам

Глава МИД Мали: санкции Запада против России ударили по бедным странам - РИА Новости, 23.05.2022

Глава МИД Мали: санкции Запада против России ударили по бедным странам

Антироссийские санкции Запада парализовали экономическую систему, это уже ударило по бедным странам и ухудшит глобальную экономическую ситуацию, спровоцировав... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T05:33

2022-05-23T05:33

2022-05-23T10:25

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции Запада парализовали экономическую систему, это уже ударило по бедным странам и ухудшит глобальную экономическую ситуацию, спровоцировав продовольственный кризис, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.Министр отметил, что Мали столкнулась с дефицитом пшеницы на рынке, поскольку крупнейшими производителями являются Россия и Украина, а потребителями — бедные страны третьего мира. "То есть бедные граждане, у которых не было достаточно денег, чтобы купить эти продукты, даже не могут их найти на рынке. Мы считаем, что это ухудшит глобальную экономическую ситуацию", - пояснил Диоп.Он подчеркнул, что любые санкции не являются решением проблемы, а только усложняют ситуацию.По его словам, от продовольственного кризиса, который угрожает в первую очередь населению беднейших стран мира, могут пострадать больше людей, чем от терактов."Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности: террористы убивают много людей. Но по статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками. Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство", - заключил Диоп.Он подчеркнул, что многие люди фактически будут "приговорены к смертной казни", потому что их лишают доступа к продуктам питания, и даже поток продовольственной и гуманитарной помощи не спасет ситуацию, потому что международные финансовые, экономические и торговые связи сильно нарушены.Ранее посол по особым поручениям МИД Олег Озеров заявил РИА Новости, что ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, предупредил что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине грозит ростом цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220520/zerno-1789769282.html

https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789916570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Диоп: "Санкции только усложняют ситуацию" Санкции против России повлияют на продовольственную безопасность в мире, в результате пострадает больше людей, чем от терроризма, заявил РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. 2022-05-23T05:33 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мали, россия, сша