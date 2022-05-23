https://ria.ru/20220523/rashkin-1790199570.html

Саратовский суд отклонил апелляцию Рашкина на приговор о незаконной охоте

Саратовский суд отклонил апелляцию Рашкина на приговор о незаконной охоте - РИА Новости, 23.05.2022

Саратовский суд отклонил апелляцию Рашкина на приговор о незаконной охоте

Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:01

2022-05-23T16:01

2022-05-23T17:41

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

саратов

кпрф

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САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение."Суд постановил в удовлетворении апелляционных жалоб Рашкина и его защитника Лазарева отказать, приговор оставить без изменений, а жалобы без удовлетворения", - сказала судья.В начале заседания Рашкин заявил ходатайство о возвращении дела в районный суд для устранения препятствий для его рассмотрения в апелляционной инстанции, указав, что вместе с защитой не успели полностью изучить протоколы судебного заседания и аудиозаписи, которые вел суд.После отклонения этого ходатайство Рашкин попросил отложить слушание до вынесения судебного решения по его административному иску к комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, где он оспаривает законность отказа чиновников принять лосиху, которую он купил в Иркутской области. Однако суд посчитал, что административное производство не имеет отношения к данному делу, и продолжил процесс.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.Сам Рашкин заявлял, что считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву. Парламентарий отметил, что вступление в силу приговора приведет к лишению его депутатского мандата. Первый замглавы комиссии Госдумы по мандатным вопросам, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков уточнил РИА Новости, что партия уже определила минимум трех кандидатов, одному из которых могут передать мандат Рашкина в случае лишения его депутатских полномочий.

https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html

https://ria.ru/20220422/rashkin-1784877760.html

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Влада Копылова

валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина, саратов, кпрф