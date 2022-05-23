https://ria.ru/20220523/putevki-1790151001.html

В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря

В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря - РИА Новости, 23.05.2022

В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря

В текущем году в Московской области предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок для детей из многодетных или малообеспеченных семей, детей-инвалидов и сирот,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:34

2022-05-23T13:34

2022-05-23T13:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149754/98/1497549801_0:204:3010:1897_1920x0_80_0_0_b9aca1acaeb6f711946f1b4b736a09a7.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В текущем году в Московской области предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок для детей из многодетных или малообеспеченных семей, детей-инвалидов и сирот, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева."Всего на этот год у нас предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок, в том числе семь тысяч путёвок на море", - сказала Болатаева в ходе совещания с губернатором.Путёвки предусмотрены для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей и детей-сирот, добавила министр.Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, в текущем году 85 из 115 детских лагерей в Подмосковье попадают в программу детского кэшбека. Порядка 470 тысяч детей смогут отдохнуть летом.

https://ria.ru/20220510/podmoskove-1787943231.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество