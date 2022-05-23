Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220523/putevki-1790151001.html
В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря
В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря - РИА Новости, 23.05.2022
В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря
В текущем году в Московской области предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок для детей из многодетных или малообеспеченных семей, детей-инвалидов и сирот,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:34
2022-05-23T13:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149754/98/1497549801_0:204:3010:1897_1920x0_80_0_0_b9aca1acaeb6f711946f1b4b736a09a7.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В текущем году в Московской области предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок для детей из многодетных или малообеспеченных семей, детей-инвалидов и сирот, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева."Всего на этот год у нас предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок, в том числе семь тысяч путёвок на море", - сказала Болатаева в ходе совещания с губернатором.Путёвки предусмотрены для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей и детей-сирот, добавила министр.Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, в текущем году 85 из 115 детских лагерей в Подмосковье попадают в программу детского кэшбека. Порядка 470 тысяч детей смогут отдохнуть летом.
https://ria.ru/20220510/podmoskove-1787943231.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149754/98/1497549801_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc067e6f7f51737ce22e9a36ea01a706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество
13:34 23.05.2022 (обновлено: 13:35 23.05.2022)
 

В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтправка детей в детский лагерь имени Ю.А. Гагарина
Отправка детей в детский лагерь имени Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отправка детей в детский лагерь имени Ю.А. Гагарина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В текущем году в Московской области предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок для детей из многодетных или малообеспеченных семей, детей-инвалидов и сирот, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
"Всего на этот год у нас предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок, в том числе семь тысяч путёвок на море", - сказала Болатаева в ходе совещания с губернатором.
Путёвки предусмотрены для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей и детей-сирот, добавила министр.
Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, в текущем году 85 из 115 детских лагерей в Подмосковье попадают в программу детского кэшбека. Порядка 470 тысяч детей смогут отдохнуть летом.
Глэмпинг по дороге в Териберку - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 16:20Новости Подмосковья
В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала