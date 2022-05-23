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В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря
В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря - РИА Новости, 23.05.2022
В Подмосковье предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок в детские лагеря
В текущем году в Московской области предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок для детей из многодетных или малообеспеченных семей, детей-инвалидов и сирот,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:34
2022-05-23T13:34
2022-05-23T13:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В текущем году в Московской области предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок для детей из многодетных или малообеспеченных семей, детей-инвалидов и сирот, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева."Всего на этот год у нас предусмотрено 25 тысяч бесплатных путёвок, в том числе семь тысяч путёвок на море", - сказала Болатаева в ходе совещания с губернатором.Путёвки предусмотрены для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей и детей-сирот, добавила министр.Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, в текущем году 85 из 115 детских лагерей в Подмосковье попадают в программу детского кэшбека. Порядка 470 тысяч детей смогут отдохнуть летом.
https://ria.ru/20220510/podmoskove-1787943231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество