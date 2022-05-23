https://ria.ru/20220523/polnomochiya-1790224575.html

Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Рашкина в среду

Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Рашкина в среду - РИА Новости, 23.05.2022

Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Рашкина в среду

Госдума в среду, 25 мая, может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина, сообщил журналистам глава комиссии по... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:33

2022-05-23T17:33

2022-05-23T18:23

валерий рашкин

политика

кпрф

отари аршба

происшествия

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саратовская область

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума в среду, 25 мая, может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина, сообщил журналистам глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.Политик подчеркнул, что комиссия не вправе обсуждать законность или незаконность решения суда, "она выносит постановление на палату, и палата должна принять решение о досрочном прекращении полномочий".Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220523/rashkin-1790199570.html

https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий рашкин, политика, кпрф, отари аршба, происшествия, россия, саратовская область, госдума рф, саратовский областной суд