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Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Рашкина в среду - РИА Новости, 23.05.2022
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Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Рашкина в среду
Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Рашкина в среду - РИА Новости, 23.05.2022
Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Рашкина в среду
Госдума в среду, 25 мая, может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина, сообщил журналистам глава комиссии по... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:33
2022-05-23T18:23
валерий рашкин
политика
кпрф
отари аршба
происшествия
россия
саратовская область
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума в среду, 25 мая, может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина, сообщил журналистам глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.Политик подчеркнул, что комиссия не вправе обсуждать законность или незаконность решения суда, "она выносит постановление на палату, и палата должна принять решение о досрочном прекращении полномочий".Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220523/rashkin-1790199570.html
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валерий рашкин, политика, кпрф, отари аршба, происшествия, россия, саратовская область, госдума рф, саратовский областной суд
17:33 23.05.2022 (обновлено: 18:23 23.05.2022)
 
Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Рашкина в среду

Госдума может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Рашкина в среду

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Валерий Рашкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума в среду, 25 мая, может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина, сообщил журналистам глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.
"Как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты. Полагаю, что это может произойти в ближайшую среду", - отметил Аршба.
Политик подчеркнул, что комиссия не вправе обсуждать законность или незаконность решения суда, "она выносит постановление на палату, и палата должна принять решение о досрочном прекращении полномочий".
Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Саратовского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы. 23 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 16:01
Саратовский суд отклонил апелляцию Рашкина на приговор о незаконной охоте
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".
Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 12:46
КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий
 
Валерий РашкинПолитикаКПРФОтари АршбаПроисшествияРоссияСаратовская областьГосдума РФСаратовский областной суд
 
 
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