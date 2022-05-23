17:33 23.05.2022 (обновлено: 18:23 23.05.2022)
Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Рашкина в среду
Госдума может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Рашкина в среду
Валерий Рашкин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума в среду, 25 мая, может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина, сообщил журналистам глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.
"Как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты. Полагаю, что это может произойти в ближайшую среду", - отметил Аршба.
Политик подчеркнул, что комиссия не вправе обсуждать законность или незаконность решения суда, "она выносит постановление на палату, и палата должна принять решение о досрочном прекращении полномочий".
Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".
Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.