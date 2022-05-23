"Это его подарок мне": Певцов вспомнил о смерти сына
Певцов вспомнил о смерти сына Даниила
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Дмитрий Певцов вспомнил о смерти сына Даниила в 2012 году. По словам актера, трагедия перевернула его жизнь.
"Это перевернуло мою жизнь полностью, я совсем не тот человек, которым был до 2012 года. Я благодарен сыну за то, что он вот таким образом привел меня в храм. Это, наверное, главный его подарок мне. Я испытал то, чего никогда не испытывал", – признался артист.
Певцов в интервью Вячеславу Манучарову отметил, что до трагедии ходил в храм формально.
"Жена с собой брала. Ну, пойдем. Ничего не понимал, зачем, кто там поет, терпел просто, пока это закончится. Очень по-разному люди приходят к Богу", – сказал Дмитрий.
Размышляя о причинах произошедшего, Певцов добавил, что, вероятно, душа сына была "готова".
"Господь забирает людей либо когда видит, что бессмысленно дальше прикладывать усилия, либо он уже все сделал. То есть, душа его готова. Я думаю, что это второй случай – что касается Дани", – заключил артист.
Даниил умер в результате несчастного случая: молодой человек во время вечеринки упал с балкона, получил множественные травмы и скончался в реанимации.
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