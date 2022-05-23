https://ria.ru/20220523/pevtsov-1790206481.html

"Это его подарок мне": Певцов вспомнил о смерти сына

"Это его подарок мне": Певцов вспомнил о смерти сына - РИА Новости, 23.05.2022

"Это его подарок мне": Певцов вспомнил о смерти сына

Дмитрий Певцов вспомнил о смерти сына Даниила в 2012 году. По словам актера, трагедия перевернула его жизнь. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:44

2022-05-23T16:44

2022-05-23T16:44

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дмитрий певцов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Дмитрий Певцов вспомнил о смерти сына Даниила в 2012 году. По словам актера, трагедия перевернула его жизнь.Певцов в интервью Вячеславу Манучарову отметил, что до трагедии ходил в храм формально.Размышляя о причинах произошедшего, Певцов добавил, что, вероятно, душа сына была "готова".Даниил умер в результате несчастного случая: молодой человек во время вечеринки упал с балкона, получил множественные травмы и скончался в реанимации.

https://ria.ru/20211230/pevtsov-1766201897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дмитрий певцов, шоу-бизнес