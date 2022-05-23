https://ria.ru/20220523/ospa-1790130964.html
Сенатор назвал опасность появления в России оспы обезьян маловероятной
Сенатор назвал опасность появления в России оспы обезьян маловероятной - РИА Новости, 23.05.2022
Сенатор назвал опасность появления в России оспы обезьян маловероятной
В России есть вакцина от оспы натуральной, но нет показаний для массовой иммунизации от обезьяньей оспы, случаи заражения которой отмечаются в мире, сказал РИА... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:33
2022-05-23T12:33
2022-05-23T13:14
оспа обезьян
общество
здоровье - общество
россия
совет федерации рф
владимир круглый
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В России есть вакцина от оспы натуральной, но нет показаний для массовой иммунизации от обезьяньей оспы, случаи заражения которой отмечаются в мире, сказал РИА Новости член социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый."Очень важно, что прививки от оспы, которые делались ранее более старшему поколению, они тоже, считается, будут эффективны. Есть у нас и вакцина от оспы натуральной, которая тоже, вероятно, будет эффективной от обезьяньей оспы", - сказал Круглый.По его мнению, "на сегодняшний день вероятность, что нам потребуется какая-то массовая иммунизация, очень мала". Круглый пояснил, что показаний для массовой иммунизации нет, поскольку сейчас в мире зарегистрировано всего 30-40 случаев заболевания в мире, распространение очень медленное, а летальность составляет примерно 1%.Круглый отметил, что в России врачи держат ситуацию под контролем, и выразил уверенность, что вероятность распространения инфекции мала. "Конечно, сейчас все боятся повторения пандемии, но я думаю, что это не тот случай", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, общество, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, владимир круглый
12:33 23.05.2022 (обновлено: 13:14 23.05.2022)
Сенатор назвал опасность появления в России оспы обезьян маловероятной
Сенатор Круглый назвал опасность появления в России оспы обезьян маловероятной
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В России есть вакцина от оспы натуральной, но нет показаний для массовой иммунизации от обезьяньей оспы, случаи заражения которой отмечаются в мире, сказал РИА Новости член социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый.
"Очень важно, что прививки от оспы, которые делались ранее более старшему поколению, они тоже, считается, будут эффективны. Есть у нас и вакцина от оспы натуральной, которая тоже, вероятно, будет эффективной от обезьяньей оспы", - сказал Круглый.
По его мнению, "на сегодняшний день вероятность, что нам потребуется какая-то массовая иммунизация, очень мала". Круглый пояснил, что показаний для массовой иммунизации нет, поскольку сейчас в мире зарегистрировано всего 30-40 случаев заболевания в мире, распространение очень медленное, а летальность составляет примерно 1%.
Круглый отметил, что в России
врачи держат ситуацию под контролем, и выразил уверенность, что вероятность распространения инфекции мала. "Конечно, сейчас все боятся повторения пандемии, но я думаю, что это не тот случай", - добавил он.