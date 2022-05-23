https://ria.ru/20220523/ospa-1790130964.html

Сенатор назвал опасность появления в России оспы обезьян маловероятной

Сенатор назвал опасность появления в России оспы обезьян маловероятной - РИА Новости, 23.05.2022

Сенатор назвал опасность появления в России оспы обезьян маловероятной

В России есть вакцина от оспы натуральной, но нет показаний для массовой иммунизации от обезьяньей оспы, случаи заражения которой отмечаются в мире, сказал РИА... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:33

2022-05-23T12:33

2022-05-23T13:14

оспа обезьян

общество

здоровье - общество

россия

совет федерации рф

владимир круглый

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В России есть вакцина от оспы натуральной, но нет показаний для массовой иммунизации от обезьяньей оспы, случаи заражения которой отмечаются в мире, сказал РИА Новости член социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый."Очень важно, что прививки от оспы, которые делались ранее более старшему поколению, они тоже, считается, будут эффективны. Есть у нас и вакцина от оспы натуральной, которая тоже, вероятно, будет эффективной от обезьяньей оспы", - сказал Круглый.По его мнению, "на сегодняшний день вероятность, что нам потребуется какая-то массовая иммунизация, очень мала". Круглый пояснил, что показаний для массовой иммунизации нет, поскольку сейчас в мире зарегистрировано всего 30-40 случаев заболевания в мире, распространение очень медленное, а летальность составляет примерно 1%.Круглый отметил, что в России врачи держат ситуацию под контролем, и выразил уверенность, что вероятность распространения инфекции мала. "Конечно, сейчас все боятся повторения пандемии, но я думаю, что это не тот случай", - добавил он.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оспа обезьян, общество, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, владимир круглый