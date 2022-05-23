https://ria.ru/20220523/opeka-1790201456.html

В Госдуму внесли законопроект об опеке и попечительстве

В Госдуму внесли законопроект об опеке и попечительстве - РИА Новости, 23.05.2022

В Госдуму внесли законопроект об опеке и попечительстве

В Госдуму внесен законопроект, который позволит родителям устанавливать совместную опеку или попечительство над совершеннолетним недееспособным или не полностью РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:11

2022-05-23T16:11

2022-05-23T16:11

общество

опека и попечительство

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, который позволит родителям устанавливать совместную опеку или попечительство над совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным гражданином, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Родители вправе по обоюдному согласию установить совместную опеку или попечительство в случаях установления опеки или попечительства над гражданином, достигшего возраста восемнадцати лет и признанным судом недееспособным или не полностью дееспособным гражданином, при этом права и обязанности при совместной опеке устанавливаются отдельным соглашением между родителями подопечного", - говорится в статье 1 законопроекта.Данный законопроект был подготовлен в целях совершенствования законодательства по установлению опеки и попечительства над недееспособными гражданами. На данный момент у гражданина, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может быть один опекун, несколько опекунов может быть только в исключительных случаях. В случае назначения нескольких опекунов, соответствующее заявление подается опекунами совместно.Согласно пояснительной записке к законопроекту, установление совместной опеки затруднительно, несмотря на предусмотренную возможность. Сейчас только один из родителей при наступлении совершеннолетия недееспособных или не полностью дееспособных граждан обязан пройти процедуру установления опекунства."При этом только один из родителей может представлять интересы недееспособного гражданина, второй родитель вместе с этим не может быть его представителем. Учитывая жизненные обстоятельства, которые могут сложиться, например, в случае утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в таких случаях второй родитель не может представлять законные интересы недееспособного гражданина", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20220518/opekun-1789338245.html

https://ria.ru/20220517/grazhdanstvo-1789062505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, опека и попечительство, россия, госдума рф