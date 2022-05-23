https://ria.ru/20220523/obstrel-1790165603.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую из минометов

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую из минометов - РИА Новости, 23.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую из минометов

Украинские войска за 38 минут обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпущены четыре мины калибром 120 миллиметров и три снаряда... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:24

2022-05-23T14:24

2022-05-23T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за 38 минут обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпущены четыре мины калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 13.38 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра и гранат из СПГ.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/gorlovka-1790143416.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, украина, вооруженные силы украины