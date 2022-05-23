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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую из минометов - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/obstrel-1790165603.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую из минометов
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую из минометов - РИА Новости, 23.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую из минометов
Украинские войска за 38 минут обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпущены четыре мины калибром 120 миллиметров и три снаряда... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:24
2022-05-23T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за 38 минут обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпущены четыре мины калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 13.38 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра и гранат из СПГ.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/gorlovka-1790143416.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, украина, вооруженные силы украины
14:24 23.05.2022 (обновлено: 14:30 23.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую из минометов

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке и Ясиноватой четыре мины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за 38 минут обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпущены четыре мины калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 13.38 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:11Специальная военная операция на Украине
Украинские войска снова обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра и гранат из СПГ.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские саперы разминируют "Азовсталь"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

Саперы батальона Восток Народной милиции ДНР подрывают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
1 из 12

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 12

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Мины, найденные на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
3 из 12

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

Выход из тоннеля на территории комбината Азовсталь, из которого в прошедшие дни выходили украинские военнослужащие и боевики нацбатальона Азов, сдававшиеся в плен
4 из 12

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специалисты ведут инженерную разведку.

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР на территории комбината Азовсталь
5 из 12

Специалисты ведут инженерную разведку.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

Осколок боеприпаса на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
6 из 12

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 12

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
8 из 12

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 12

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
10 из 12

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
11 из 12

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
12 из 12

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 12

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 12

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 12

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Специалисты ведут инженерную разведку.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 12

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 12

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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