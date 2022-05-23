https://ria.ru/20220523/obmen-1790126204.html

В Кремле прокомментировали идею обмена Медведчука на пленных с "Азовстали"

В Кремле прокомментировали идею обмена Медведчука на пленных с "Азовстали" - РИА Новости, 23.05.2022

В Кремле прокомментировали идею обмена Медведчука на пленных с "Азовстали"

Говорить об обмене украинского политика Виктора Медведчука на сдавшихся в Мариуполе боевиков "Азова" вряд ли возможно, это разные категории, при этом обменный... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:18

2022-05-23T12:18

2022-05-23T13:06

специальная военная операция на украине

виктор медведчук

в мире

россия

украина

мариуполь

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Говорить об обмене украинского политика Виктора Медведчука на сдавшихся в Мариуполе боевиков "Азова" вряд ли возможно, это разные категории, при этом обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена Медведчука на боевиков "Азова" (против которых в России возбуждено уголовное дело)."Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к Российской Федерации. И он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в повестке Кремля вопрос обмена Медведчука и допускается ли возможность его обмена на украинских военнопленных.При этом Песков не стал отвечать и на уточняющий вопрос, возможен ли обмен "азовцев" на российских военных. "Не могу ответить на это вопрос... В целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно. Нам это важно - понятно, по каким соображениям. Но конкретно этим занимаются военные", - сказал он.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220521/ldpr-1789958018.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html

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Кирилл Волков

виктор медведчук, в мире, россия, украина, мариуполь, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр