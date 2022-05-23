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Глава ЕК выступила против немедленного отказа от импорта нефти из России - РИА Новости, 24.05.2022
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Глава ЕК выступила против немедленного отказа от импорта нефти из России
Глава ЕК выступила против немедленного отказа от импорта нефти из России - РИА Новости, 24.05.2022
Глава ЕК выступила против немедленного отказа от импорта нефти из России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась против "полного и немедленного" отказа от закупок российской нефти, которая, по ее словам, в таком... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-23T17:20
2022-05-24T04:07
россия
украина
европа
еврокомиссия
евросоюз
в мире
нефть
экономика
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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась против "полного и немедленного" отказа от закупок российской нефти, которая, по ее словам, в таком случае может быть перепродана на мировом рынке по возросшим ценам.ЕС рассматривает различные варианты ограничений нефтеимпорта в рамках шестого пакета санкций против РФ из-за военной спецоперации на Украине."Если мы полностью и немедленно - с сегодняшнего дня - откажемся от нефти, он (президент РФ Владимир Путин), вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и выручить за нее большую сумму. Это наполнит его военную казну. Нам нужно мыслить стратегически, подходя к этой теме", - ответила фон дер Ляйен на вопрос о перспективах нефтяного эмбарго в интервью телеканалу MSNBC."Всегда надо искать правильный баланс с тем, чтобы слишком сильно не навредить нашей экономике, потому что она - наш самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии, путинской агрессии", - добавила она.Председатель Еврокомиссии заявила о необходимости координации подобных действий с остальным миром.Она пообещала, что к полному и безвозвратному отказу от российских энергоносителей Европа придет "со временем", уже отказавшись от закупок угля, но продолжая импортировать газ и нефть."Сейчас мы избавляемся от общей зависимости от российских ископаемых энергоносителей всех трех видов, и никогда к ним не вернемся", - сказала фон дер Ляйен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220523/embargo-1790096290.html
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россия, украина, европа, еврокомиссия, евросоюз, в мире, нефть, экономика, цены на нефть, владимир путин, урсула фон дер ляйен
17:20 23.05.2022 (обновлено: 04:07 24.05.2022)
 
Глава ЕК выступила против немедленного отказа от импорта нефти из России

Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против немедленного запрета на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась против "полного и немедленного" отказа от закупок российской нефти, которая, по ее словам, в таком случае может быть перепродана на мировом рынке по возросшим ценам.
ЕС рассматривает различные варианты ограничений нефтеимпорта в рамках шестого пакета санкций против РФ из-за военной спецоперации на Украине.
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"Если мы полностью и немедленно - с сегодняшнего дня - откажемся от нефти, он (президент РФ Владимир Путин), вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и выручить за нее большую сумму. Это наполнит его военную казну. Нам нужно мыслить стратегически, подходя к этой теме", - ответила фон дер Ляйен на вопрос о перспективах нефтяного эмбарго в интервью телеканалу MSNBC.
"Всегда надо искать правильный баланс с тем, чтобы слишком сильно не навредить нашей экономике, потому что она - наш самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии, путинской агрессии", - добавила она.
Председатель Еврокомиссии заявила о необходимости координации подобных действий с остальным миром.
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Она пообещала, что к полному и безвозвратному отказу от российских энергоносителей Европа придет "со временем", уже отказавшись от закупок угля, но продолжая импортировать газ и нефть.
"Сейчас мы избавляемся от общей зависимости от российских ископаемых энергоносителей всех трех видов, и никогда к ним не вернемся", - сказала фон дер Ляйен.
"Если президент Путин чего и добился, так это потери своего лучшего клиента. Европа никогда не вернется. Он подтолкнул нас - и это хорошо - в направлении возобновляемой чистой энергетики", - добавила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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