https://ria.ru/20220523/nato-1790270108.html

Эрдоган призвал НАТО пойти навстречу Турции для принятия Финляндии и Швеции

Эрдоган призвал НАТО пойти навстречу Турции для принятия Финляндии и Швеции - РИА Новости, 23.05.2022

Эрдоган призвал НАТО пойти навстречу Турции для принятия Финляндии и Швеции

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал выполнить "зависящее от Турции" по членству Швеции и Финляндии в НАТО при условии конкретных изменений по вопросам,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:11

2022-05-23T21:11

2022-05-23T21:26

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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал выполнить "зависящее от Турции" по членству Швеции и Финляндии в НАТО при условии конкретных изменений по вопросам, беспокоящим Анкару.Газета Financial Times писала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов."Еще раз подчеркиваю: те, кто оказывают поддержку и защищают террористов, должны пересмотреть свою незаконную, высокомерную позицию, которую они демонстрируют в отношении нас. Если мы увидим конкретные изменения по вопросам, которые нас беспокоят, пусть ни у кого не вызывает сомнений то, что мы выполним от нас зависящее", - сказал турецкий лидер в своем обращении к народу после заседания кабмина.

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, финляндия, швеция