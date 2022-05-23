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В ГД заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/nato-1790214567.html
В ГД заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
В ГД заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы - РИА Новости, 23.05.2022
В ГД заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
Действия Польши и Украины, в частности, новое соглашение об упрощении пересечения общих границ, доказывают планы Польши по принятию в свой состав украинских... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:58
2022-05-23T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
нато
адальби шхагошев
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Действия Польши и Украины, в частности, новое соглашение об упрощении пересечения общих границ, доказывают планы Польши по принятию в свой состав украинских территорий, ситуация может дойти до столкновения НАТО с Россией, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы "ментально давно не разделяют". Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине."Все теоретические разговоры, что Польша готова принять часть территории Украины, переходят в практическую плоскость", - заявил Шхагошев. По его словам, Польша "вступает в большую политику реализации планов НАТО с физическим участием в конфликте", что реализуется с участием Зеленского. Как отметил парламентарий, действия могут привести к столкновению НАТО и РФ."Мы предупреждаем, что это очень опасная кампания с использованием Зеленского и Польши, что может привести к прямому столкновению войск НАТО с Россией, поскольку Польша является членом альянса", - резюмировал депутат.
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в мире, украина, россия, польша, нато, адальби шхагошев, госдума рф, ситуация в днр и лнр
16:58 23.05.2022
 
В ГД заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы

Депутат Шхагошев: договор Киева и Варшавы о границах может привести к столкновению с НАТО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Действия Польши и Украины, в частности, новое соглашение об упрощении пересечения общих границ, доказывают планы Польши по принятию в свой состав украинских территорий, ситуация может дойти до столкновения НАТО с Россией, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы "ментально давно не разделяют". Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
"Все теоретические разговоры, что Польша готова принять часть территории Украины, переходят в практическую плоскость", - заявил Шхагошев. По его словам, Польша "вступает в большую политику реализации планов НАТО с физическим участием в конфликте", что реализуется с участием Зеленского. Как отметил парламентарий, действия могут привести к столкновению НАТО и РФ.
"Мы предупреждаем, что это очень опасная кампания с использованием Зеленского и Польши, что может привести к прямому столкновению войск НАТО с Россией, поскольку Польша является членом альянса", - резюмировал депутат.
Лукашенко: Они делают шаги, чтобы расчленить Украину - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:14
Лукашенко заявил, что Запад делает шаги для расчленения Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаНАТОАдальби ШхагошевГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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