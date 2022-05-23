В ГД заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
Депутат Шхагошев: договор Киева и Варшавы о границах может привести к столкновению с НАТО
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Действия Польши и Украины, в частности, новое соглашение об упрощении пересечения общих границ, доказывают планы Польши по принятию в свой состав украинских территорий, ситуация может дойти до столкновения НАТО с Россией, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы "ментально давно не разделяют". Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
"Все теоретические разговоры, что Польша готова принять часть территории Украины, переходят в практическую плоскость", - заявил Шхагошев. По его словам, Польша "вступает в большую политику реализации планов НАТО с физическим участием в конфликте", что реализуется с участием Зеленского. Как отметил парламентарий, действия могут привести к столкновению НАТО и РФ.
"Мы предупреждаем, что это очень опасная кампания с использованием Зеленского и Польши, что может привести к прямому столкновению войск НАТО с Россией, поскольку Польша является членом альянса", - резюмировал депутат.