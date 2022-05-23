https://ria.ru/20220523/nato-1790214567.html

В ГД заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы

В ГД заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы - РИА Новости, 23.05.2022

В ГД заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы

Действия Польши и Украины, в частности, новое соглашение об упрощении пересечения общих границ, доказывают планы Польши по принятию в свой состав украинских... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:58

2022-05-23T16:58

2022-05-23T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

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адальби шхагошев

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Действия Польши и Украины, в частности, новое соглашение об упрощении пересечения общих границ, доказывают планы Польши по принятию в свой состав украинских территорий, ситуация может дойти до столкновения НАТО с Россией, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы "ментально давно не разделяют". Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине."Все теоретические разговоры, что Польша готова принять часть территории Украины, переходят в практическую плоскость", - заявил Шхагошев. По его словам, Польша "вступает в большую политику реализации планов НАТО с физическим участием в конфликте", что реализуется с участием Зеленского. Как отметил парламентарий, действия могут привести к столкновению НАТО и РФ."Мы предупреждаем, что это очень опасная кампания с использованием Зеленского и Польши, что может привести к прямому столкновению войск НАТО с Россией, поскольку Польша является членом альянса", - резюмировал депутат.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790163240.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, польша, нато, адальби шхагошев, госдума рф, ситуация в днр и лнр