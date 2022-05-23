Эрдоган выступил против расширения НАТО на существующих условиях
Эрдоган: расширение НАТО без защиты фундаментальных аспектов безопасности не несет пользы
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Политика расширения НАТО, в которой не защищены фундаментальные аспекты безопасности, не принесет пользы ни Турции, ни альянсу, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
"Мы считаем, что политика расширения, в которой не защищены фундаментальные аспекты безопасности, не принесет пользы ни нам, ни НАТО", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки "Хызыррейс" и первой сварке подводной лодки "Селманрейс" на верфи Гёльджюк.
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