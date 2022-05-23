https://ria.ru/20220523/nato-1790145484.html

Эрдоган выступил против расширения НАТО на существующих условиях

Эрдоган выступил против расширения НАТО на существующих условиях - РИА Новости, 23.05.2022

Эрдоган выступил против расширения НАТО на существующих условиях

Политика расширения НАТО, в которой не защищены фундаментальные аспекты безопасности, не принесет пользы ни Турции, ни альянсу, заявил президент страны Тайип... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:17

2022-05-23T13:17

2022-05-23T13:17

в мире

турция

нато

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Политика расширения НАТО, в которой не защищены фундаментальные аспекты безопасности, не принесет пользы ни Турции, ни альянсу, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов."Мы считаем, что политика расширения, в которой не защищены фундаментальные аспекты безопасности, не принесет пользы ни нам, ни НАТО", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки "Хызыррейс" и первой сварке подводной лодки "Селманрейс" на верфи Гёльджюк.

https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, нато, реджеп тайип эрдоган