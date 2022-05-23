https://ria.ru/20220523/nato-1790133403.html

Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО, заявил Эрдоган

Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.05.2022

Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО, заявил Эрдоган

Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:43

2022-05-23T12:43

2022-05-23T12:55

в мире

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реджеп тайип эрдоган

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швеция

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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки "Хызыррейс" и первой сварки подводной лодки "Селманрейс" на верфи Гёльджюк.Турция хочет видеть от НАТО конкретные шаги, а не дипломатические заявления по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Как страна, которая платит цену за НАТО, мы хотим видеть конкретные шаги, а не открытые дипломатические заявления", - сказал он.Турция не может "отложить в сторону" санкции Стокгольма против Анкары при обсуждении членства Швеции в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Хотя жизненно важная роль, которую мы играем в НАТО и международных организациях, членами которых мы являемся, очевидна, некоторые из наших союзников все еще говорят об отмене санкций. Мы не можем отложить в сторону санкции Швеции против нас",- сказал Эрдоган.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.

https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html

https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789869637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, финляндия, швеция