https://ria.ru/20220523/nato-1790133403.html
Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО, заявил Эрдоган
Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.05.2022
Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО, заявил Эрдоган
Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:43
2022-05-23T12:43
2022-05-23T12:55
в мире
турция
нато
реджеп тайип эрдоган
финляндия
швеция
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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки "Хызыррейс" и первой сварки подводной лодки "Селманрейс" на верфи Гёльджюк.Турция хочет видеть от НАТО конкретные шаги, а не дипломатические заявления по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Как страна, которая платит цену за НАТО, мы хотим видеть конкретные шаги, а не открытые дипломатические заявления", - сказал он.Турция не может "отложить в сторону" санкции Стокгольма против Анкары при обсуждении членства Швеции в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Хотя жизненно важная роль, которую мы играем в НАТО и международных организациях, членами которых мы являемся, очевидна, некоторые из наших союзников все еще говорят об отмене санкций. Мы не можем отложить в сторону санкции Швеции против нас",- сказал Эрдоган.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html
https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789869637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, финляндия, швеция
12:43 23.05.2022 (обновлено: 12:55 23.05.2022)
Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО, заявил Эрдоган
Президент Эрдоган заявил, что Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО
АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки "Хызыррейс" и первой сварки подводной лодки "Селманрейс" на верфи Гёльджюк.
Турция хочет видеть от НАТО конкретные шаги, а не дипломатические заявления по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Как страна, которая платит цену за НАТО, мы хотим видеть конкретные шаги, а не открытые дипломатические заявления", - сказал он.
Турция не может "отложить в сторону" санкции Стокгольма против Анкары при обсуждении членства Швеции в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Хотя жизненно важная роль, которую мы играем в НАТО и международных организациях, членами которых мы являемся, очевидна, некоторые из наших союзников все еще говорят об отмене санкций. Мы не можем отложить в сторону санкции Швеции против нас",- сказал Эрдоган.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция
заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии
и Швеции
в НАТО
. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.